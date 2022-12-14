Иркутские энергетики обнаружили более 4 тыс. «серых» майнеров за два года

За два года иркутские энергетики обнаружили более 4 тыс. адресов, где действовали майнеры. В каждом третьем случае оборудование размещалось в многоквартирных домах. Энергетики применяют различные меры реагирования, в том числе обращения в суд.

Чаще всего жалобы на майнеров поступают в крупных городах региона – Иркутске, Шелехове, Ангарске. Жителей беспокоит не только круглосуточный шум, гудение, вибрация, но и пожарная безопасность из-за повышенных нагрузок.

Так, последнюю проверку энергетики провели по двум адресам в Иркутске. В многоквартирном доме на улице Маршала Конева жильцов не оказалось дома, но замеры показали повышенную нагрузку на электропроводку, а на балконе квартиры был замечен деревянный короб, из которого доносится характерный гул и был зафиксирован тепловой выход. Именно это чаще всего и указывает на работу оборудования для добычи криптовалюты, отмечают эксперты.

Энергетики также фиксируют жалобы и в пригороде Иркутска – Иркутском и Шелеховском районах, Ангарском городском округе. Как правило, население жалуется на перебои электроэнергии, из-за майнеров люди часто остаются без света.

Энергетики отмечают, что хотя новые сети и подстанции в районах строятся опережающими темпами, но принципиально ситуация не меняется, так как до 90% новых мощностей потребляют майнеры.

Проблему отчасти могло решить введение дифференцированного тарифа на потребление электроэнергии, но пока эта инициатива поставлена на «паузу».

В 2021 году губернатор Игорь Кобзев обратился в правительство РФ с просьбой законодательно урегулировать сферу майнинга. На пресс-конференции 12 декабря 2022 года глава региона сообщил, что есть надежда, что в декабре законопроект будет принят в первом чтении,а с февраля 2023 начнет действовать окончательно. О

– Принятие закона о майнинге введет эту деятельность в правовое поле, – отметил глава региона. – После чего я предлагаю рассмотреть районы Иркутской области с точки зрения энергодефицита и энергопотребления, выделить зоны с профицитом мощности и именно там предложить сделать специальные майнинговые зоны по типу игорных. При этом запретить эту деятельность на всей остальной территории региона.

Ранее иркутские энергетики сообщали, что, несмотря на падение биткоина, "криптозимы" в Иркутской области не наблюдается. С каждым годом криптодобытчики потребляют все больше электроэнергии, в то время как бытовые сети на это не рассчитаны. Суммарно за 2021 год прирост энергопотребления населения в регионе составил 17,8%, за 10 месяцев 2022 года прирост составил еще 12,6%.