Форум социальных предпринимателей пройдет в Иркутске 23 декабря

Предпринимателей и общественных деятелей Приангарья приглашают на Форум социальных предпринимателей, который пройдет в Иркутске 23 декабря в центре «Мой бизнес». Об этом SIA.RU рассказали в пресс-службе правительства региона.

Предполагается, что форум объединит на одной площадке представителей власти, бизнес-сообщества и социальных объединений – всех, кто ведет деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей и способствующую решению социальных проблем.

Напомним, второй год в Иркутской области действуют специальные меры поддержки для социальных предпринимателей – компаний, которые трудоустраивают незащищенные группы населения, производят для них товары или оказывают услуги. Такой бизнес может получить субсидию в размере до 500 тысяч рублей. За два года существования такой меры поддержки количество социальных предпринимателей в Приангарье выросло в два раза с 21 до 41 компании. Увеличилось и финансирование, которое выделяется на грантовую поддержку таких компаний, – с 6 до 13 млн рублей.

– Мы назвали этот проект «Соцпред», что означает социальное предназначение. В рамках форума важно объединить людей, которые понимают, что бизнес – это не только про доход. Мы хотим рассказать о местных бизнес-проектах, которые наполнены глубоким смыслом и у которых есть по-настоящему важная миссия. Конечно, государство заинтересовано в таких инициативах, поэтому мы также расскажем, на какую поддержку могут рассчитывать социальные предприниматели, и как ее получить, – рассказала министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

Участникам форума расскажут, кто такой социальный предприниматель и как им стать. Выступят действующие социальные предприниматели из Иркутска, Братска, Железногорска-Илимского. Кроме этого, о своих социальных проектах расскажут представители крупных компаний региона. Отдельное внимание уделят мерам поддержки социальных предпринимателей.

Участие в форуме бесплатное, необходима предварительная регистрация.