Все больше россиян отказывается от вредных привычек

СК «Росгосстрах Жизнь» совместно с компанией интернет-рекрутмента hh.ru опросили жителей России и выяснили, что большинство россиян знают, что такое ЗОЖ (здоровый образ жизни), и придерживаются его. При этом больше половины опрошенных признают, что испытывают недостаток знаний о некоторых аспектах сохранения здоровья. Для увеличения своей осведомленности россияне используют поисковики и социальные сети, к врачам обращаются менее половины респондентов.

Подавляющее большинство опрошенных (93%) знают, что такое ЗОЖ. Среди них 40% всегда его придерживаются, 29% соблюдают лишь периодически, когда набирают вес или возникают проблемы со здоровьем, и только 10% даже не задумываются о таких вещах.

Более половины (55%) сторонников здорового образа жизни не прикладывают много усилий для его поддержания, а треть опрошенных (31%), наоборот, сильно в это вкладываются.

Больше половины респондентов (55%) признают, что по некоторым аспектам в вопросах здоровья они испытывают недостаток знаний. Так, 44% россиян не хватает информации о том, что нужно делать для профилактики тех или иных заболеваний, 40% не знают, как снять стресс, а 37% - как бороться с бессонницей. 29% опрошенных хотели бы узнать, что входит в ДМС/страхование жизни и как оформить полис страхования, а 27% - как правильно питаться.

Для получения информации о здоровье и ЗОЖ половина жителей России используют поисковые запросы в Интернете (48%), 42% обращаются к врачам, 39% читают форумы в интернете и социальные сети, 32% - статьи о здоровье/ЗОЖ в СМИ, а 28% черпают знания из профессиональной литературы и различных энциклопедий. При этом у всех опрошенных получалось найти с помощью этих источников удовлетворяющие их ответы.

На вопрос о здоровых привычках 78% респондентов ответили, что стараются чаще и дольше ходить пешком, 70% - спать положенные 7-8 часов в сутки, 66% - придерживаться правильного питания, а 50% - активно заниматься спортом, ходить на фитнес или в бассейн.

Также половина опрошенных (49%) отказываются от алкоголя либо сокращают его потребление, а 47% стремятся избегать стресса.

Более трети россиян для поддержания здорового образа жизни прибегают к помощи различных гаджетов. Среди них 33% используют фитнес-браслет или приложение на телефоне, 12% приобрели «умные» весы, а 6% установили таймер, напоминающий о необходимости пить воду.

Большинство россиян (72%) отметили, что соблюдение ЗОЖ в лучшую сторону повлияло на их жизнь. Так, у 36% качество жизни стало заметно лучше, у четверти - незначительно выросло, а 11% признались, что заметили колоссальные изменения.

Для 18% опрошенных поддержание ЗОЖ обходится в 1-5 тыс. рублей в месяц, 34% россиян тратят на здоровый образ жизни 6-15 тыс. рублей в месяц, а 36% готовы выделять на это более крупные суммы.

«Мода на здоровый образ жизни постепенно набирает обороты: все больше россиян отказываются от вредных привычек, начинают заниматься спортом и стараются следить за состоянием своего организма. Изменение пищевых привычек и другие факторы могут оказать влияние на самочувствие, поэтому важно проходить регулярные обследования или делать чекапы. У клиентов «Росгосстрах Жизни» есть программы, к которым можно подключить опцию профилактического чекапа. Он позволяет оценить риски возможных заболеваний и при необходимости заранее принять меры по восстановлению здоровья», - говорит Гульнара Орлова, руководитель управления по развитию страховых продуктов и сервисов СК «Росгосстрах Жизнь».