Как развивать родное дело: диалог власти, ритейла и производителей

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Ежегодная конференция местных производителей «Развивая родное дело», которая является частью большого проекта торговой сети «Слата» «Местные производители», в этом году собрала на своей площадке рекордное количество участников. Причём не только из Иркутской области и соседней Бурятии, но и из Новосибирской области, Красноярского края и Забайкалья. Ключевым мероприятием конференции стал круглый стол «Как достичь качественного роста благодаря объединениям», за которым эксперты обсудили, каким образом нужно предпринимателям сотрудничать с торговыми сетями, готовы ли они соответствовать определённым стандартам, и какая помощь для этого нужна им от госструктур, банков и сетей.

«У проекта очень большой потенциал»

По информации директора по развитию продаж ТС «Слата» Юлии Климовой, сейчас на полках «Слаты» представлено более 300 sku товаров от 67-и местных производителей (в ближайшем будущем количество договоров с местными товаропроизводителями планируется довести до 150-и). Прирост товарооборота относительно 2020 года составил 315%. В основном это товары продовольственных категорий – 99,3%. В структуре продаж в топ-5 лидеров входят хлеб и хлебобулочные изделия, овощи, традиционные молочные продукты, яйцо и пиво.

Юлия Климова, директор по развитию продаж ТС «Слата»

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

– Мы уверены, что у проекта ещё очень большой потенциал, есть что развивать и куда двигаться, например, сейчас на наших полках начинает появляться продукция непродовольственной категории, и это очень здорово, – прокомментировала Юлия Климова.

При этом она отметила, что для того, чтобы начать сотрудничество с торговой сетью и в принципе отгружать свой продукт конечному потребителю, товаропроизводитель должен соответствовать определённым требованиям качества. И здесь им необходима помощь, которую могут оказать партнёры и коллеги «Слаты»: финансовые институты, минсельхоз, Центр «Мой Бизнес».

Однако, как показал опрос «Слаты», который она провела среди своих предпринимателей, большая часть из них – 63% не пользуется мерами поддержки, в основном, объясняя это тем, что не нуждаются в помощи со стороны госорганов и банков. Тем не менее, многие из опрошенных не отказались бы от грантов на оборудование, субсидий на производство, от смягчения условий кредитов и аренды коммерческих площадей.

«Будут новые меры поддержки, и средств будет больше»

Результаты опроса прокомментировала заместитель министра сельского хозяйства Марина Кожарина, которая отметила, что у ведомства достаточно много мер поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса: это и гранты, и различные компенсации, например, на производство хлебной продукции, прирост производства молока, на сертификацию, возмещение затрат за участие в выставках и т.д.

Марина Кожарина, заместитель министра сельского хозяйства

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

– В 2023 году будут введены новые меры поддержки, и средств на субсидирование товаропроизводителей будет больше, – заявила замминистра. – Нас, конечно, радует, что в области много предприятий, которые могут обойтись без субсидий, но субсидии являются дополнительным источником развития, и мы будем рады, если ими воспользуются те предприятия, которые хотят двигаться вперёд. Однако нам очень нужна помощь – в первую очередь администраций муниципальных образований – по донесению информации о существующих мерах поддержки до субъектов МСБ, потому что они не всегда о них знают.

Информацию Марины Кожариной дополнила её коллега из регионального министерства экономического развития – замминистра Марина Петрова. Она, в частности, отметила, что это хорошо, когда предприятия уже твёрдо стоят на ногах и рассчитывают на свои силы. Но поскольку рынок очень конкурентный, в том числе, со стороны других регионов, производители не должны оставаться на месте, а должны постоянно повышать качество и свойства производимой продукции. И госорганы готовы этому содействовать.

Марина Петрова, замминистра экономического развития (слева)

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

– Например, сейчас совместно с Фондом развития промышленности минэконом прорабатывает новый механизм поддержки предприятий именно пищевой и перерабатывающей промышленности, для того, чтобы они могли брать займы под 1-3% на обновление оборудования для выпуска конкурентной продукции, как по качеству, так и по цене, с теми товарами, которые завозятся из других регионов, – пояснила Марина Петрова.

«Мы поможем «доукомплектовать» предпринимателя»

Большой спектр мер поддержки предпринимателям, в том числе в сельском хозяйстве, предлагает Центр «Мой бизнес». Как рассказала директор Центра Диляра Окладникова, один из самых популярных запросов от сельхопроизводителей – это маркетинг и сбыт.

Диляра Окладников, директор Центра «Мой бизнес» (слева)

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

– Поэтому мы с удовольствием совместно со "Слатой" и таким финансово-кредитным институтом как Сбербанк, включились в данный проект. Центр "Мой бизнес" может «доукомплектовать» предпринимателя, чтобы он соответствовал требованиям контрольных органов и торговых сетей, – отметила Диляра Окладникова.

О том, как в рамках госпрограмм с субъектами МСБ работает Сбербанк, коротко рассказала начальник управления продаж малому бизнесу Иркутского отделения банка Елена Мальковская.

Елена Мальковская, начальник управления продаж малому бизнесу Иркутского отделения Сбербанка

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

– Сбербанк активно участвует в различных госпрограммах, и 60% кредитов мы выдаём по различным программам поддержки министерства экономического развития, минсельхоза, а также под поручительство Гарантийного фонда. Мы предлагаем очень много разных способов и возможностей для кредитования, работаем с клиентами индивидуально, вместе определяем комфортный для него платёж, чтобы кредит, который берёт предприниматель, действительно был направлен на развитие его дела, а не на то, чтобы привести к негативным последствиям.

Главное, по мнению Елены Мальковской, обратиться в банк, и выяснить, какие кредитные продукты реализуются в рамках госпрограмм поддержки и развития именно производственных направлений деятельности.

«Работая со «Слатой» мы сделали качественный скачок»

Однако, несмотря на вариативность господдержки, не все представители МСП доверяют чиновникам. Это подтверждают и результаты опроса, который проводила «Слата»: на вопрос, почему товаропроизводители не пользуются мерами господдержки, третьим по популярности был ответ: «Не хотим связываться». Об этом на круглом столе говорил, в частности, и собственник компании «Тельминские полуфабрикаты» Сергей Довгаль.

Сергей Довгаль, собственник компании «Тельминские полуфабрикаты»

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

– Увеличение продаж – одна из главных задач любого предпринимателя, и в этом плане спасибо «Слате», которая дола путёвку в жизнь многим местным производителям. Но если чиновники предложат нам возможность заходить в несколько торговых сетей, и чтобы при этом не было диких отсрочек платежей, так нам и субсидии не очень нужны будут, – прокомментировал Сергей Довгаль.

Оппонентом Сергея в дискуссии по вопросу участия бизнеса в программах господдержки выступил директор сельскохозяйственного снабженческо-сбытового перерабатывающего кооператива «Аларское подворье» Алексей Бунаев. Он рассказал, что очень активно пользуется мерами господдержки от регионального минсельхоза, и это в основном, положительный опыт, который поднимает организацию труда на предприятии на новый качественный уровень, так как учит взаимодействовать с госорганами в отчётности, планировании, в понимании предъявляемых требований. А такой опыт, в свою очередь, помогает в сотрудничестве с торговой сетью, где тоже есть определённые требования и стандарты по поставкам, объёмам, качеству.

Алексей Бунаев, директор сельскохозяйственного снабженческо-сбытового перерабатывающего кооператива «Аларское подворье»

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

– Раньше мы поставляли свою продукцию в разные торговые точки в Иркутске, но когда начали сотрудничать со «Слатой», стали использовать цивилизованные технологичные методы производства и торговли, так как у торговой сети высокий уровень требований, стандартизированные операции. И это очень большой плюс для нас: за неполный год, что мы работаем со «Слатой», наше предприятие сделало по-настоящему качественный скачок вперёд, – пояснил Алексей Бунаев.

Алёна Хон, директор компании по производству кондитерских изделий «Берёзка» (Улан-Удэ)

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Ещё один участник круглого стола – директор компании по производству кондитерских изделий «Берёзка» Алёна Хон (Улан-Удэ) – рассказала о том, что опыт сотрудничества со «Слатой» помогает ей раздвигать границы и завоёвывать рынки сбыта в других городах. Например, сейчас «Берёзка» со своей продукцией зашла уже в третий город – в Хабаровск.

– Часто можно услышать, что «Слата» такая крупная торговая сеть, и туда, наверное, невозможно попасть. Но все рамки в головах у производителей. Не надо бояться. Мы можем сделать себя лучше, если будем соответствовать требованиям, которые к нам предъявляются, а также будем сами учиться и повышать свою квалификацию. И тогда мы тоже сможем предлагать сетям свои условия, – высказала мнение Алёна Хон.

«Нам очень важны диалог и обратная связь»

Итог круглого стола подвела Юлия Климова:

– Чтобы достичь качественного роста и успешно развивать проект «Местные производители» дальше, необходимо быть в постоянном диалоге с госорганами, производителями, финансовыми учреждениями и находить баланс между поддержкой и самостоятельностью. Прекрасно, что во всех этих структурах есть на кого опереться, и понимать, что помощь всегда придёт. Но очень важна обратная связь, обсуждение того, что мы все делаем, которые проходят во время ежегодных конференций «Развиваем родное дело».

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Юлию Климову поддержала замминистра экономического развития Иркутской области, которая подчеркнула, что такие встречи нужно проводить на системной основе.

– Мы всегда готовы к диалогу и готовы содействовать нашим производителям в продвижении их продукции не только на нашем рынке, но и дальше – в другие регионы, и даже на экспорт. И для этого у нас есть все необходимые механизмы, – подытожила Марина Петрова.

Наталия Горбань