Как развивать родное дело: диалог власти, ритейла и производителей

Ежегодная конференция местных производителей «Развивая родное дело», которая является частью большого проекта торговой сети «Слата» «Местные производители», в этом году собрала на своей площадке рекордное количество участников. Причём не только из Иркутской области и соседней Бурятии, но и из Новосибирской области, Красноярского края и Забайкалья. Ключевым мероприятием конференции стал круглый стол «Как достичь качественного роста благодаря объединениям», за которым эксперты обсудили, каким образом нужно предпринимателям сотрудничать с торговыми сетями, готовы ли они соответствовать определённым стандартам, и какая помощь для этого нужна им от госструктур, банков и сетей.
«У проекта очень большой потенциал»
По информации директора по развитию продаж ТС «Слата» Юлии Климовой, сейчас на полках «Слаты» представлено более 300 sku товаров от 67-и местных производителей (в ближайшем будущем количество договоров с местными товаропроизводителями планируется довести до 150-и). Прирост товарооборота относительно 2020 года составил 315%. В основном это товары продовольственных категорий – 99,3%. В структуре продаж в топ-5 лидеров входят хлеб и хлебобулочные изделия, овощи, традиционные молочные продукты, яйцо и пиво.
Юлия Климова, директор по развитию продаж ТС «Слата»
Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU
– Мы уверены, что у проекта ещё очень большой потенциал, есть что развивать и куда двигаться, например, сейчас на наших полках начинает появляться продукция непродовольственной категории, и это очень здорово, – прокомментировала Юлия Климова.
При этом она отметила, что для того, чтобы начать сотрудничество с торговой сетью и в принципе отгружать свой продукт конечному потребителю, товаропроизводитель должен соответствовать определённым требованиям качества. И здесь им необходима помощь, которую могут оказать партнёры и коллеги «Слаты»: финансовые институты, минсельхоз, Центр «Мой Бизнес».
Однако, как показал опрос «Слаты», который она провела среди своих предпринимателей, большая часть из них – 63% не пользуется мерами поддержки, в основном, объясняя это тем, что не нуждаются в помощи со стороны госорганов и банков. Тем не менее, многие из опрошенных не отказались бы от грантов на оборудование, субсидий на производство, от смягчения условий кредитов и аренды коммерческих площадей.
«Будут новые меры поддержки, и средств будет больше»
Результаты опроса прокомментировала заместитель министра сельского хозяйства Марина Кожарина, которая отметила, что у ведомства достаточно много мер поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса: это и гранты, и различные компенсации, например, на производство хлебной продукции, прирост производства молока, на сертификацию, возмещение затрат за участие в выставках и т.д.
Марина Кожарина, заместитель министра сельского хозяйства
Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU
– В 2023 году будут введены новые меры поддержки, и средств на субсидирование товаропроизводителей будет больше, – заявила замминистра. – Нас, конечно, радует, что в области много предприятий, которые могут обойтись без субсидий, но субсидии являются дополнительным источником развития, и мы будем рады, если ими воспользуются те предприятия, которые хотят двигаться вперёд. Однако нам очень нужна помощь – в первую очередь администраций муниципальных образований – по донесению информации о существующих мерах поддержки до субъектов МСБ, потому что они не всегда о них знают.
Информацию Марины Кожариной дополнила её коллега из регионального министерства экономического развития – замминистра Марина Петрова. Она, в частности, отметила, что это хорошо, когда предприятия уже твёрдо стоят на ногах и рассчитывают на свои силы. Но поскольку рынок очень конкурентный, в том числе, со стороны других регионов, производители не должны оставаться на месте, а должны постоянно повышать качество и свойства производимой продукции. И госорганы готовы этому содействовать.
Марина Петрова, замминистра экономического развития (слева)
Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU
– Например, сейчас совместно с Фондом развития промышленности минэконом прорабатывает новый механизм поддержки предприятий именно пищевой и перерабатывающей промышленности, для того, чтобы они могли брать займы под 1-3% на обновление оборудования для выпуска конкурентной продукции, как по качеству, так и по цене, с теми товарами, которые завозятся из других регионов, – пояснила Марина Петрова.
«Мы поможем «доукомплектовать» предпринимателя»
Большой спектр мер поддержки предпринимателям, в том числе в сельском хозяйстве, предлагает Центр «Мой бизнес». Как рассказала директор Центра Диляра Окладникова, один из самых популярных запросов от сельхопроизводителей – это маркетинг и сбыт.
Диляра Окладников, директор Центра «Мой бизнес» (слева)
Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU
– Поэтому мы с удовольствием совместно со "Слатой" и таким финансово-кредитным институтом как Сбербанк, включились в данный проект. Центр "Мой бизнес" может «доукомплектовать» предпринимателя, чтобы он соответствовал требованиям контрольных органов и торговых сетей, – отметила Диляра Окладникова.
О том, как в рамках госпрограмм с субъектами МСБ работает Сбербанк, коротко рассказала начальник управления продаж малому бизнесу Иркутского отделения банка Елена Мальковская.
Елена Мальковская, начальник управления продаж малому бизнесу Иркутского отделения Сбербанка
Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU
– Сбербанк активно участвует в различных госпрограммах, и 60% кредитов мы выдаём по различным программам поддержки министерства экономического развития, минсельхоза, а также под поручительство Гарантийного фонда. Мы предлагаем очень много разных способов и возможностей для кредитования, работаем с клиентами индивидуально, вместе определяем комфортный для него платёж, чтобы кредит, который берёт предприниматель, действительно был направлен на развитие его дела, а не на то, чтобы привести к негативным последствиям.
Главное, по мнению Елены Мальковской, обратиться в банк, и выяснить, какие кредитные продукты реализуются в рамках госпрограмм поддержки и развития именно производственных направлений деятельности.
«Работая со «Слатой» мы сделали качественный скачок»
Однако, несмотря на вариативность господдержки, не все представители МСП доверяют чиновникам. Это подтверждают и результаты опроса, который проводила «Слата»: на вопрос, почему товаропроизводители не пользуются мерами господдержки, третьим по популярности был ответ: «Не хотим связываться». Об этом на круглом столе говорил, в частности, и собственник компании «Тельминские полуфабрикаты» Сергей Довгаль.
Сергей Довгаль, собственник компании «Тельминские полуфабрикаты»
Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU
– Увеличение продаж – одна из главных задач любого предпринимателя, и в этом плане спасибо «Слате», которая дола путёвку в жизнь многим местным производителям. Но если чиновники предложат нам возможность заходить в несколько торговых сетей, и чтобы при этом не было диких отсрочек платежей, так нам и субсидии не очень нужны будут, – прокомментировал Сергей Довгаль.
Оппонентом Сергея в дискуссии по вопросу участия бизнеса в программах господдержки выступил директор сельскохозяйственного снабженческо-сбытового перерабатывающего кооператива «Аларское подворье» Алексей Бунаев. Он рассказал, что очень активно пользуется мерами господдержки от регионального минсельхоза, и это в основном, положительный опыт, который поднимает организацию труда на предприятии на новый качественный уровень, так как учит взаимодействовать с госорганами в отчётности, планировании, в понимании предъявляемых требований. А такой опыт, в свою очередь, помогает в сотрудничестве с торговой сетью, где тоже есть определённые требования и стандарты по поставкам, объёмам, качеству.
Алексей Бунаев, директор сельскохозяйственного снабженческо-сбытового перерабатывающего кооператива «Аларское подворье»
Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU
– Раньше мы поставляли свою продукцию в разные торговые точки в Иркутске, но когда начали сотрудничать со «Слатой», стали использовать цивилизованные технологичные методы производства и торговли, так как у торговой сети высокий уровень требований, стандартизированные операции. И это очень большой плюс для нас: за неполный год, что мы работаем со «Слатой», наше предприятие сделало по-настоящему качественный скачок вперёд, – пояснил Алексей Бунаев.
Алёна Хон, директор компании по производству кондитерских изделий «Берёзка» (Улан-Удэ)
Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU
Ещё один участник круглого стола – директор компании по производству кондитерских изделий «Берёзка» Алёна Хон (Улан-Удэ) – рассказала о том, что опыт сотрудничества со «Слатой» помогает ей раздвигать границы и завоёвывать рынки сбыта в других городах. Например, сейчас «Берёзка» со своей продукцией зашла уже в третий город – в Хабаровск.
– Часто можно услышать, что «Слата» такая крупная торговая сеть, и туда, наверное, невозможно попасть. Но все рамки в головах у производителей. Не надо бояться. Мы можем сделать себя лучше, если будем соответствовать требованиям, которые к нам предъявляются, а также будем сами учиться и повышать свою квалификацию. И тогда мы тоже сможем предлагать сетям свои условия, – высказала мнение Алёна Хон.
«Нам очень важны диалог и обратная связь»
Итог круглого стола подвела Юлия Климова:
– Чтобы достичь качественного роста и успешно развивать проект «Местные производители» дальше, необходимо быть в постоянном диалоге с госорганами, производителями, финансовыми учреждениями и находить баланс между поддержкой и самостоятельностью. Прекрасно, что во всех этих структурах есть на кого опереться, и понимать, что помощь всегда придёт. Но очень важна обратная связь, обсуждение того, что мы все делаем, которые проходят во время ежегодных конференций «Развиваем родное дело».
Юлию Климову поддержала замминистра экономического развития Иркутской области, которая подчеркнула, что такие встречи нужно проводить на системной основе.
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– Мы всегда готовы к диалогу и готовы содействовать нашим производителям в продвижении их продукции не только на нашем рынке, но и дальше – в другие регионы, и даже на экспорт. И для этого у нас есть все необходимые механизмы, – подытожила Марина Петрова.
Наталия Горбань