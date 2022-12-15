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«Россия ждала дискаунтеров с 2003 года» – Ярослав Шиллер, «Слата» (видео)

«Это что за ерунда?! Кто будет ходить в такие магазины?! Ужасный магазин! – вспоминает дискуссии владельцев торговых сетей на разных форумах, когда появились первые «Светофоры», исполнительный директор ТС «Слата» и «ХлебСоль»Ярослав Шиллер . – Но я им говорил: «Вы ошибаетесь. Вы смотрите на жизнь со своей колокольни: где покупаете вы, ваши знакомые, ваше окружение. Но это – максимум 10-20% населения. Все остальные люди придут в дискаунтер».

По мнению Ярослава Шиллера, Россия ждала дискаунтеров с 2003-2004 годов. Западные аналитики, оценивая рынок ритейла в России и тенденции, которые могут происходить с экономикой, говорили: этот формат пора развивать. Собственная модель компактного, на 350 квадратов, дискаунтера для России лежала у Ярослава Шиллера в рюкзаке задолго до приезда в Иркутск.

– Я предлагал ее и в Кемерово, и в Алтайском крае, но там она не пошла по разным причинам. Для того, чтобы эта концепция заработала, нужно доверие собственников, потому что это было непривычно. В Иркутске всё совпало: и моя идея, и склонность собственников к риску, и их доверие, – говорит Ярослав Шиллер.

Так, ТС «Слата» стала одним из пионеров формата, открыв первые дискаунтеры «ХлебСоль» в далёком 2014 году. 

Почему «выстрелил» формат дискаунтера? Что помогло превратить небольшую региональную компанию в мощную сеть? И какие горизонты открывает стратегический альянс с «Красным Яром» и Х5? Ответы на эти и другие вопросы можно прочитать в интервью Ярослава Шиллера Газете Дело, а пока мы предлагаем посмотреть самые яркие моменты нашей беседы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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