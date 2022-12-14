Коммунальная авария в Братске устранена

Авария, которая произошла на теплосети в Братске вечером 13 декабря, ликвидирована. Идет заполнение системы теплоснабжения. Ситуация находилась на личном контроле Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как сообщили в министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области, аварийное отключение магистрального подающего трубопровода ГВС произошло в результате прорыва на участке теплотрассы. Теплоснабжение было организовано по обратному трубопроводу. Таким образом, в домах и социальных учреждениях поддерживалась плюсовая температура. В пунктах обогрева необходимости не было. Угроза разморозки теплосистемы также отсутствовала.

С утра 14 декабря в городе ввели режим повышенной готовности. В целом под отключение попали 83 объекта, из них 14 социальных учреждений, включая 9 детских садов, 4 школы, поликлинику. В связи с ситуацией было принято решение приостановить занятия в школах. Родителям детей, посещающих детсады, рекомендовали оставить малышей дома. При этом была организована работа дежурных групп в учреждениях, не попавших под ограничение теплоснабжения.