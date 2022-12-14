Иркутская улица Урицкого вошла в тройку самых дорогих в России

Консалтинговая компания SRG составила рейтинг самых дорогих улиц России – в список попала иркутская улица Урицкого, сообщает 14 декабря РБК.

«Лидером рейтинга стал проспект Ямашева в Казани, где максимальная стоимость аренды составила 35 тыс. рублей за 1 кв. метр в год. Также в первую пятерку попали улица Урицкого в Иркутске (32 тыс. рублей за 1 кв. метр в год), проспект Революции в Воронеже (29 тыс. рублей за 1 кв. метр в год) и Советский проспект в Кемерово (25 тыс. рублей за 1 кв. метр в год)», – говорится в сообщении.

Топ улиц составлен по итогам января-ноября 2022 года. Всего рейтинг включает 14 городов-миллионников (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) и 42 города с населением до 1 млн жителей и с максимально развитыми рынками стрит-ретейла. Улицы ранжированы по максимальной запрашиваемой ставке аренды в январе — ноябре 2022 года без учета НДС.

Напомним, в августе 2022 года иркутская улица Урицкого была лидером страны по стоимости аренды.