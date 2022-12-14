Фестиваль «Алые паруса» состоится в Иркутске в 2023 году

Определены победители конкурса инициативных проектов в Приангарье – согласно итогам, в 2023 году в Иркутске будут реализованы 27 предложений горожан, в том числе, фестиваль «Алые паруса», сообщает пресс-служба мэрии.

Отбор проводился в два этапа. Сначала заявки подавались на уровень муниципальных районов и городских округов, лучшие из них приняли участие в региональном конкурсе. Всего в администрацию Иркутска поступило 110 инициативных проектов.

«Алые паруса» – праздник выпускников средних общеобразовательных школ, который отмечается ежегодно в Санкт-Петербурге. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии эмблемой праздника.