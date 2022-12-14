Каток появится в сквере Кирова в Иркутске в преддверии празднования Нового года в 2023 году

Победителей конкурса инициативных проектов определили в Иркутской области. Согласно результатам, на территории столицы Приангарья будет реализовано 27 инициатив, в том числе – обустройство катка в преддверии празднования Нового года в 2023 году, сообщает пресс-служба мэрии.

Каток будет оборудован накануне 2024 года. «Впервые иркутянам предоставлена возможность получить областное финансирование до двух миллионов рублей на воплощение своих замыслов. Инициативное бюджетирование – новый механизм, позволяющий жителям самостоятельно определять приоритеты развития города», – отметил глава столицы Приангарья Руслан Болотов.

Не все проекты, прошедшие отбор на уровне Иркутска, вошли в число победителей регионального этапа. Авторы могут попробовать силы в следующем году или принять участие в таких программах, как «Народные инициативы».