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Фонтан на центральном рынке и автогородок: Названы инициативы, которые реализуют в Иркутске в 2023 году

Определены победители конкурса инициативных проектов, итоги утвердили на заседании межведомственной комиссии. Согласно результатам, в 2023 году в Иркутске будут реализованы 27 предложений горожан, сообщает мэрия Иркутска.

Поддержку получат следующие инициативные проекты:

  1. Замена игрового оборудования детской площадки на набережной реки Ангары (напротив здания по адресу: бульвар Гагарина, 74).

  2. Освещение и архитектурная подсветка зелёной зоны по улице Ленина на участке от пересечения с ул. К. Маркса до пересечения с ул. Дзержинского.

  3. Устройство нового покрытия из резинопола на детской площадке, расположенной на острове Конный.

  4. Освещение и архитектурная подсветка Сквера Пограничников на пересечении улиц Чкалова и 5-й Армии.

  5. Освещение и архитектурная подсветка Сквера у памятника Горького на пересечении улиц Ленина и Горького.

  6. Замена игровых элементов на детской площадке, расположенной на острове Конный.

  7. Фестиваль кузнечного мастерства.

  8. Устройство ледового катка на сквере им. Кирова, приуроченное к празднованию Нового года.

  9. Приобретение торгового оборудования для организации торговли на праздничных и сезонных ярмарках.

  10. Установка фонтана на территории центрального рынка города Иркутска.

  11. Создание постоянно действующей экспозиции «Иркутск промышленный».

  12. Устройство скейт-парка в мкр. Синюшина гора.

  13. Устройство нового покрытия из резинопола, замена детских игровых элементов в сквере, расположенном на ул. Байкальская (напротив здания по адресу: ул. Байкальская 251 Б).

  14. Приобретение ткани для пошива костюмов ансамбля русской песни «Маков цвет».

  15. Фестиваль «Алые паруса Иркутска».

  16. Автогородок для детей (обустройство детского автогородка с установкой оборудования для обучения детей правилам дорожного движения, соблюдения правил безопасности на дороге).

  17. Создание многофункционального центра для формирования информационных компетенций молодого поколения.

  18. Организация и оснащение проведения «Спортивной школьной лиги г. Иркутска по настольному теннису».

  19. Безопасная прогулка для детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата МБДОУ г. Иркутска детский сад № 18.

  20. Встречи у фонтана – реконструкция фонтана на территории «Дома Европы».

  21. Устройство основания, покрытия из резинопола, установка спортивного оборудования (тренажеры) на спортивной площадке в Пади Долгой, расположенной в микрорайоне Первомайский (напротив дома по адресу: мкр. Первомайский, 12а).

  22. Сухой дом для «Золотого Мустанга» (ремонт крыши конюшни и гаража конно-спортивного клуба «Золотой Мустанг»).

  23. Проект по военно-спортивной подготовке молодежи допризывного и призывного возраста «ГОТОВы».

  24. Благоустройство спортивной площадки в пос. Кирова г. Иркутска на территории МБОУ г. Иркутска СОШ № 29.

  25. Инициативный проект «Радуга детства» – благоустройство территории школы № 2.

  26. Детям – безопасное и счастливое детство! – благоустройство территории детского сада № 186 и центра образования № 47.

  27. «Нашим Детям»: обновление оборудования на групповых прогулочных участках МБДОУ г. Иркутска детский сад № 176 с целью развития здоровьесберегающей среды для детей дошкольного возраста».

На каждый из проектов выделено до 2 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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