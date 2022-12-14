Фонтан на центральном рынке и автогородок: Названы инициативы, которые реализуют в Иркутске в 2023 году

Определены победители конкурса инициативных проектов, итоги утвердили на заседании межведомственной комиссии. Согласно результатам, в 2023 году в Иркутске будут реализованы 27 предложений горожан, сообщает мэрия Иркутска.

Поддержку получат следующие инициативные проекты:

Замена игрового оборудования детской площадки на набережной реки Ангары (напротив здания по адресу: бульвар Гагарина, 74).

Освещение и архитектурная подсветка зелёной зоны по улице Ленина на участке от пересечения с ул. К. Маркса до пересечения с ул. Дзержинского.

Устройство нового покрытия из резинопола на детской площадке, расположенной на острове Конный.

Освещение и архитектурная подсветка Сквера Пограничников на пересечении улиц Чкалова и 5-й Армии.

Освещение и архитектурная подсветка Сквера у памятника Горького на пересечении улиц Ленина и Горького.

Замена игровых элементов на детской площадке, расположенной на острове Конный.

Фестиваль кузнечного мастерства.

Устройство ледового катка на сквере им. Кирова, приуроченное к празднованию Нового года.

Приобретение торгового оборудования для организации торговли на праздничных и сезонных ярмарках.

Установка фонтана на территории центрального рынка города Иркутска.

Создание постоянно действующей экспозиции «Иркутск промышленный».

Устройство скейт-парка в мкр. Синюшина гора.

Устройство нового покрытия из резинопола, замена детских игровых элементов в сквере, расположенном на ул. Байкальская (напротив здания по адресу: ул. Байкальская 251 Б).

Приобретение ткани для пошива костюмов ансамбля русской песни «Маков цвет».

Фестиваль «Алые паруса Иркутска».

Автогородок для детей (обустройство детского автогородка с установкой оборудования для обучения детей правилам дорожного движения, соблюдения правил безопасности на дороге).

Создание многофункционального центра для формирования информационных компетенций молодого поколения.

Организация и оснащение проведения «Спортивной школьной лиги г. Иркутска по настольному теннису».

Безопасная прогулка для детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата МБДОУ г. Иркутска детский сад № 18.

Встречи у фонтана – реконструкция фонтана на территории «Дома Европы».

Устройство основания, покрытия из резинопола, установка спортивного оборудования (тренажеры) на спортивной площадке в Пади Долгой, расположенной в микрорайоне Первомайский (напротив дома по адресу: мкр. Первомайский, 12а).

Сухой дом для «Золотого Мустанга» (ремонт крыши конюшни и гаража конно-спортивного клуба «Золотой Мустанг»).

Проект по военно-спортивной подготовке молодежи допризывного и призывного возраста «ГОТОВы».

Благоустройство спортивной площадки в пос. Кирова г. Иркутска на территории МБОУ г. Иркутска СОШ № 29.

Инициативный проект «Радуга детства» – благоустройство территории школы № 2.

Детям – безопасное и счастливое детство! – благоустройство территории детского сада № 186 и центра образования № 47.