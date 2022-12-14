Лесхоз в Ольхонском районе Приангарья задолжал работникам 314 тыс. рублей по зарплатам

Лесное хозяйство в Ольхонском районе Иркутской области с июня по август 2022 года не платило своим работником 314 тыс. рублей по зарплатам, сообщает региональная прокуратура.

«На этом основании прокуратура направила в суд исковые заявления о взыскании с работодателя задолженности по оплате труда, процентов за задержку выплаты заработной платы и компенсации морального вреда. В ходе судебного рассмотрения работникам частично выплачен долг на сумму 117 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

Ольхонский районный суд требования прокурора удовлетворил, в том числе взыскав в пользу работников компенсацию морального вреда на общую сумму 54 тыс. рублей.