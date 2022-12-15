Где можно купить живую елку в Иркутске в 2022 году?

Опубликован полный список адресов, где будут продаваться живые елки в Иркутске в 2022 году – данные обнародовала мэрия.
Всего в столице Приангарья откроются 27 елочных базаров на 85 торговых мест – здесь с 19 по 31 декабря можно купить живые ель, пихту, сосну и лапник. Здесь будут продавать предприниматели которые имеют разрешение на торговлю.
В Правобережном округе приобрести елку можно будет по шести адресам:
ул. Баррикад, ост. «Братская», в районе дома № 185;
ул. Шевцова, ост. «Город Мастеров», у дома № 4;
ул. Радищева, ост. «Северная»;
ул. Тимирязева, ост. «Музей Декабристов»;
ул. Рабочего Штаба, у дома № 62;
ул. Урожайная, ост. «Копай».
В Октябрьском округе торговля будет вестись на трех площадках:
ул. Байкальская, в районе дома № 209 «а»;
ул. Волжская ул., у дома № 3;
ул. Депутатская, у дома № 14 .
В Свердловском округе откроются десять ярмарок:
ул. Академическая ул., у дома № 2 «а»;
ул. Лермонтова, ост. «Жуковского»;
мкр-н Первомайский, у дома № 62;
мкр-н Университетский (въезд в микрорайон по направлению из центра города);
мкр-н Юбилейный, у дома № 42;
бул. Рябикова, в районе здания № 5 Б;
ул. Маяковского, в районе дома № 5;
ул. Лермонтова, в районе ост. «Академгородок»;
ул. Терешковой, в районе здания № 23;
мкр-н Ершовский, в районе ост. «Магазин «Лучик».
В Ленинском округе будут работать восемь елочных базаров:
ул. Розы Люксембург, ост. «Автостанция»;
ул. Муравьева, в районе здания № 17;
ул. Тельмана, в районе дома № 38;
ул. Шишкина, у дома № 9;
ул. Ярославского, ост. «7-й микрорайон»;
ул. Воровского, в районе здания № 10/1;
ул. Розы Люксембург, ост. «Школьная»;
ул. Розы Люксембург, в районе здания № 215 В.