Где можно купить живую елку в Иркутске в 2022 году?

Опубликован полный список адресов, где будут продаваться живые елки в Иркутске в 2022 году – данные обнародовала мэрия.

Всего в столице Приангарья откроются 27 елочных базаров на 85 торговых мест – здесь с 19 по 31 декабря можно купить живые ель, пихту, сосну и лапник. Здесь будут продавать предприниматели которые имеют разрешение на торговлю.

В Правобережном округе приобрести елку можно будет по шести адресам:

ул. Баррикад, ост. «Братская», в районе дома № 185;

ул. Шевцова, ост. «Город Мастеров», у дома № 4;

ул. Радищева, ост. «Северная»;

ул. Тимирязева, ост. «Музей Декабристов»;

ул. Рабочего Штаба, у дома № 62;

ул. Урожайная, ост. «Копай».

В Октябрьском округе торговля будет вестись на трех площадках:

ул. Байкальская, в районе дома № 209 «а»;

ул. Волжская ул., у дома № 3;

ул. Депутатская, у дома № 14 .

В Свердловском округе откроются десять ярмарок:

ул. Академическая ул., у дома № 2 «а»;

ул. Лермонтова, ост. «Жуковского»;

мкр-н Первомайский, у дома № 62;

мкр-н Университетский (въезд в микрорайон по направлению из центра города);

мкр-н Юбилейный, у дома № 42;

бул. Рябикова, в районе здания № 5 Б;

ул. Маяковского, в районе дома № 5;

ул. Лермонтова, в районе ост. «Академгородок»;

ул. Терешковой, в районе здания № 23;

мкр-н Ершовский, в районе ост. «Магазин «Лучик».

В Ленинском округе будут работать восемь елочных базаров:

ул. Розы Люксембург, ост. «Автостанция»;

ул. Муравьева, в районе здания № 17;

ул. Тельмана, в районе дома № 38;

ул. Шишкина, у дома № 9;

ул. Ярославского, ост. «7-й микрорайон»;

ул. Воровского, в районе здания № 10/1;

ул. Розы Люксембург, ост. «Школьная»;

ул. Розы Люксембург, в районе здания № 215 В.