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В банкоматах Сбера можно бесплатно вносить наличные на карты других банков

Теперь в банкоматах Сбера можно пополнять карты «Мир» любых российских банков. Сделать это можно, прислонив банковскую карту либо смартфон, к которому она привязана, к устройству. Комиссия за эту услугу не взимается. Об этом SIA.RU рассказали в банке.

Константин Подвальный, директор дивизиона «Управление сетью устройств самообслуживания» Сбербанка:

«Сегодня 90% наших банкоматов принимают наличные на карты "Мир" сторонних банков, а уже в следующем году это функция заработает во всех банкоматах Сбера. Учитывая, что наша сеть устройств самообслуживания — крупнейшая в России, мы уверены, что такой сервис будет очень востребован».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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