В Ангарске ликвидируют пожар на промплощадке АНХК, угрозы для населения нет

Жители Ангарска в соцсетях с утра 15 декабря сообщили о взрыве со стороны комбината. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подтвердил информацию о "серьёзном пожаре на технологической установке промплощадки АНХК". В МЧС Иркутской области сообщили, что площадь пожара составляет 2500 квадратных метров.

– В 6 часов по ирк.времени 15.12.2022 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на технологической установке промышленной площадки в Ангарском городском округе Иркутской области, – говорится в сообщении МЧС.

Минздрав области сообщает о 2 пострадавших.



– Их доставили в медсанчасть №36, – отметил Игорь Кобзев.

В 08.18 пожар был локализован. В ликвидации открытого горения задействованы системы пожаротушения. На месте работают 106 человек и 28 единиц техники. По сообщению пресс-службы МЧС, инцидент на работу инфраструктуры не повлиял, угрозы для населения нет.