Названа цена новогоднего стола в Иркутской области

До самого любимого праздника россиян – Нового года осталось две недели. Возможно, траты на развлечения и сократятся, но отказываться от семейного новогоднего стола жители России не планируют. Торговая сеть «Слата» посчитала, как изменились цены на традиционные новогодние продукты и блюда, удастся ли покупателям сэкономить и какие меры предпринимает сеть, чтобы покупки были выгодными. На эти и другие вопросы ответила коммерческий директор ТС «Слата» – Ирина Береснева.

– Традиционный новогодний стол без оливье и селедки под шубой представить трудно. Насколько дороже они обойдутся покупателям в этом году?

– Да, для себя в сети мы тоже провели анализ и сопоставили корзину продуктов для салатов с прошлым годом. Можно смотреть в разрезе как «самая доступная цена», так и «самые популярные и продаваемые товары и бренды». Так, если говорим об оливье, то наш покупатель мог приобрести общий набор для приготовления салата даже дешевле, чем в прошлом году. В основном за счет более дешевых овощей, которые нынче стоят в два раза дешевле, и сниженного ценового предложения на яйца. Набор по самым востребованным позициям получился на 10% дороже. Главным образом из-за соленых огурцов, потому как видим, что покупатели стали чаще покупать более дорогой бренд огурчиков, нежели в прошлом. Если же огурцы заменить на более доступные, то рост составит всего 2,5%. Сельдь под шубой – аналогично: ценовое снижение на овощи позволило скорректировать стоимость и рост цены на сельдь, не оказав ощутимого удорожания, рост составила порядка 5%.

Стоит подчеркнуть, что сеть максимально заинтересована в обеспечении доступности привычной продуктовой корзины и максимально сдерживает рост цен в рамках своих полномочий. Поэтому покупатель, даже опираясь на такой анализ, может увидеть, что мы постарались сохранить цены на уровне прошлого года за счет ротации ассортимента и новых предложений.

– Сладкие подарки и обязательные цитрусовые на столе - какие изменения есть в этом году?

– В ноябре в супермаркетах «Слата» мы отметили всплеск продаж цитрусовых. Мы расширили ассортимент мандаринов, которые завезли из Турции, Марокко, Китая, Египта, ЮАР. В нынешнем году продажи мандаринов из КНР (при сопоставимых с прошлым годом) существенно выросли.

– Если в прошлом году более половины от всего объема продали турецких мандаринов, то на текущий момент лидерами стали мандарин из КНР – около 36%. Они всегда были дешевле на 15 – 20%, нежели из других стран. В целом цены на мандарины в декабре уже ниже цен прошлого года на 6%.

Также мы отмечаем общий рост продаж кондитерских изделий в течение всего года, и новогодние подарки не стали исключением. По итогам ноября рост спроса в этой категории около +25%. Причем сохраняется и тенденция прошлых лет – постепенное переключение покупателя с традиционных сладких новогодних подарков на брендовые. Они несколько дороже, но зачастую выглядят более празднично и чаще выбираются в качестве подарка.

Что касается цены, то в этом году кондитерская категория стала одним из лидеров общего повышения стоимости товаров на полке. Сети «Слата» удалось сохранить предложения в привычных ценовых сегментах – до 100 руб., до 200 руб., до 300 руб., от 300 до 500 руб. и от 500 до 1000 руб. По итогам ноября лидером продаж в штуках является новогодний подарок «Символ», 200 граммов по цене 99,99 руб.

– Периодически муссируется тема, связанная с дефицитом отдельных направлений крепкого алкоголя. Есть ли в «Слате» дефицит крепкого алкоголя?

– Дефицит есть, ощущается именно в импортных брендах, но на этом фоне растут продажи российских брендов виски и ромов, появляются ликеры. Отметим, что рынок практически полностью перешел на российские джины, которые показывают рост последние несколько лет. Рынок постоянно подстраивается под современные реалии, поэтому не стоит строить пессимистические прогнозы, без привычных напитков покупатели не останутся, появятся новые бренды.

– Какие алкогольные напитки наиболее популярны у иркутян на новогоднем столе и как изменились цены?

– Как и в предыдущие года, самыми популярными являются игристые вина. Причем если раньше спросом пользовались полусладкие вина, то сейчас продажи сухих вин и игристого брют практически сравнялись. Растет популярность и розовых игристых. Из крепкого алкоголя на первом месте водка, далее идут коньяк и виски. К новогоднему столу покупатель выбирает более дорогие и качественные позиции.

Относительно цен, то на позиции российского производства они остались практически без изменений. Если же говорить об импорте, особенно о брендах, ушедших из России, то рост цен составил 30 – 40% по причине усложнения логистических цепочек.

– Мясо, рыба и красная икра – насколько смогут побаловать себя иркутяне в этот Новый год?

– Первое, что хотелось бы отметить, что в сети супермаркетов всегда был большой выбор замороженной мясной и рыбной продукции, но мы видим запрос на охлажденное мясо и приверженность к определенным брендам, поэтому с ноября в магазинах можно увидеть расширенный ассортимент охлажденного мяса – свинину от «Сибагро» и «Мираторга», говядину от «Мираторга» и Ангарского мясокомбината, индейку «Инди». В данной категории постоянно проводятся акции, в среднем рост цен на эту продукцию составил 10% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Второе, рыбный гастроном – еще один важный флагман в магазине. Основу потребительского спроса составляют горбуша и сельдь, на них приходится 50% всех продаж. Наиболее востребована рыба холодного копчения – доля продаж составляет 60%, далее идут рыба соленая и вяленая. Здесь мы видим следующую динамику в изменении цен: соленая рыба – рост цены от 7 до 12%, рыба холодного копчения – от 5 до 20%. Горбуша выросла в цене примерно на 15% из-за низкого улова, цена кеты на уровне прошлого года.

Конечно, новогодний стол трудно представить без красной икры. Компании удалось сохранить, что немаловажно, акционную цену на уровне прошлого года на икру в категории «первая цена» (в зависимости от периода акции цена может составлять 199,9 рубля). Самой популярной у покупателей является икра по 349,9 рубля, и, отмечу, эта цена на уровне прошлого года.

Если говорить о популярном мясе цыпленка и курицы, а также колбасах и сырах, то в среднем отмечаем рост цен в диапазоне от 5 до 15% в зависимости от производителя и бренда.