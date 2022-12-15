Фонд развития промышленности Иркутской области поддержит шелеховского производителя блочно-модульных зданий

Крупнейший производитель блочно-модульных зданий промышленного назначения в Иркутской области, «Байкальский электромонтажный завод», получил одобрение на заём от регионального Фонда развития промышленности. Институт развития готов профинансировать половину стоимости модернизации линии производства металлоконструкций: сумма займа составляет 19 миллионов рублей.

Фото из архива компании

Производственная площадка находится в Шелехове, но география заказчиков БЭМЗ выходит далеко за пределы не только этого города, но и всего нашего региона. Завод является ключевым производителем зданий общеподстанционных пунктов управления, трансформаторных подстанций и насосных станций для предприятий топливно-энергетического комплекса Сибири и Дальнего Востока.

«В условиях санкций спрос на продукцию российского производства во всех сферах растёт. Это подталкивает предприятия модернизироваться, покупать новое оборудование. Сделать это только за счет своих средств зачастую непросто, поэтому для доступа промышленных предприятий к «дешевым» деньгам в Иркутской области работает Фонд развития промышленности», — объясняет глава Наблюдательного совета областного ФРП, первый заместитель председателя Правительства региона Руслан Ситников.

Руслан Ситников. Фото А. Федорова

Заём одобрен по программе «Проекты развития», которая предусматривает льготную ставку в 1% годовых на первые 3 года и 3% на последующие 2 года пользования займом. Благодаря софинансированию проекта со стороны ФРП завод сможет приобрести установку лазерной резки и листосгибочный пресс. Налоговые отчисления от реализации проекта в период до 2027 года превысят 30 миллионов рублей.

«Новое оборудование позволит БЭМЗ нарастить объёмы выпуска блочно-модульных конструкций. Их главные преимущества в сравнении с объектами капитального строительства — быстрый монтаж на объекте, короткие сроки изготовления, меньшая стоимость. Ну, а для нас важно, что всё сырьё и комплектующие — российского производства», — подчёркивает директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко.