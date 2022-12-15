Иркутск, Иркутский и Жигаловский районы возглавили "черный список" по незаконному подключению к электросетям

Энергетики серьезно обеспокоены ростом числа случаев самовольного подключения к электросетям.

За 9 месяцев 2022 года Иркутская электросетевая компания выявила 402 случая бездоговорного потребления электроэнергии на общую сумму 26 миллионов рублей. В пятерку «лидеров» антирейтинга вошли Иркутск, Иркутский, Жигаловский, Шелеховский и Усольский районы. Далее располагаются Эхирит-Булагатский, Аларский, Заларинский, Черемховский и Нукутский районы региона.

Особую обеспокоенность вызывает рост числа случаев, когда застройщики самовольно подключают сразу несколько домов. Один из последних фактов зафиксирован в Хомутово. Сотрудники Иркутской электросетевой компании обнаружили самовольно построенную линию 0,4 кВ, подключенную к трансформаторной подстанции ИЭСК. Общий объем бездоговорного потребления электроэнергии составил свыше 1700 тысяч кВт.ч.

Энергетики были вынуждены ограничить электроснабжение, так как подключение незаконно построенных объектов к действующим сетям противоречит законодательству. Самовольно возведенная линия представляет опасность, а также создает дополнительную нагрузку на трансформаторную подстанцию. Филиал «Восточные электрические сети» подготовил обращение в прокуратуру Иркутского района, главе Хомутовского МО и мэру Иркутского района, а также в региональное министерство энергетики.

Чтобы обеспечить легальное подключение домов к электросетям, администрации Иркутского района предложено принять воздушную линию на свой баланс. Однако это необходимо сделать в кратчайшие сроки, чтобы люди не оставались без света.

В условиях серьезного энергодефицита в этой части Иркутского района из-за неконтролируемой застройки и фактов «серого» майнинга такие случаи только усугубляют ситуацию. Ранее на проблему незаконного подключения к электросетям домов застройщиками уже обращала внимание прокуратура Иркутского района. Надзорное ведомство рекомендовало на этапе покупки обращаться в сетевые организацию с вопросом о законности подключения дома.

Законодательством предусмотрена обязательная оплата потребленной без договора электроэнергии. По статье 7.19. КоАП РФ, предусматривается ответственность за самовольное подключение к электросетям. Для физлиц — от десяти до пятнадцати тысяч рублей; для должностных лиц - от тридцати до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юрлиц - от ста до двухсот тысяч рублей. За повторное нарушение для физлиц предусмотрен штраф уже от пятнадцати до тридцати тысяч рублей; для должностных лиц - от восьмидесяти до двухсот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; для юрлиц - от трехсот до четырехсот тысяч рублей.

Энергетики отмечают опасность незаконных подключений, которые могут привести к скачкам напряжения, перегрузкам в сетях и пожарам. О случаях незаконного потребления электроэнергии можно сообщать по телефону доверия ИЭСК 8 (3952) 792-480 (функционирует в режиме автоответа и записи обращения). Также информацию о хищениях можно направлять в аккаунты «Свет38».