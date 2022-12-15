Губернатор: Два человека погибли, еще два пострадали в результате взрыва на АНХК

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о гибели двух человек в Ангарске в результате взрыва и пожара. Информация о точном количестве пострадавших уточняется. Сейчас пожар локализован.

– Информация о пожаре меняется буквально каждую минуту. Сейчас мне доложили о том, что в результате взрыва и пожара на территории АНХК, к сожалению, погибли два сотрудника, еще два – пострадали, информация о точном количестве пострадавших обновляется. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, – сообщил Игорь Кобзев в своем Телеграм-канале.

По информации МЧС, предварительная причина происшествия – загазованность систем технологической установки. Создана комиссия, которая будет заниматься выяснением обстоятельств возникновения пожара. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, Игорь Кобзев сообщил, что землетрясение, которое было утром зафиксировано Байкальской геофизической службы РАН, по времени совпадает со взрывом.