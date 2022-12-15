Новости

Губернатор: Два человека погибли, еще два пострадали в результате взрыва на АНХК

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о гибели двух человек  в Ангарске в результате взрыва и пожара. Информация о точном количестве пострадавших уточняется. Сейчас пожар локализован.

Читайте также:

Число пострадавших в результате взрыва на АНХК увеличилось до 7
15 декабря 2022
Это взрыв, а не землетрясение. Сейсмособытие в Иркутской области связали с происшествием в Ангарске
15 декабря 2022

– Информация о пожаре меняется буквально каждую минуту. Сейчас мне доложили о том, что в результате взрыва и пожара на территории АНХК, к сожалению, погибли два сотрудника, еще два – пострадали, информация о точном количестве пострадавших обновляется. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, – сообщил Игорь Кобзев в своем Телеграм-канале.

По информации МЧС, предварительная причина происшествия – загазованность систем технологической установки. Создана комиссия, которая будет заниматься выяснением обстоятельств возникновения пожара. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, Игорь Кобзев сообщил, что землетрясение, которое было утром зафиксировано Байкальской геофизической службы РАН, по времени совпадает со взрывом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Взрыв на АНХК в Ангарске Иркутской области, последние новости":
Все материалы сюжета (4)


Реклама на сайте

Денница: косметология нового времени
Косметология нового времени. Оксана Ключевская, центр «Денница», – о стратегическом менеджменте в современной индустрии красоты
«Мы выступаем за естественность». Ирина Сидорова, главный врач «Денницы», – о принципах работы центра и секретах косметолога
NovoLuna: сделано в России
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании