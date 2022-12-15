Это взрыв, а не землетрясение. Сейсмособытие в Иркутской области связали с происшествием в Ангарске

Причиной этому стали совпадающие данные геофизической службы о землетрясении и МЧС о начале возгорания. Пока неизвестно стало ли сейсмособытие причиной пожара или авария спровоцировала толчки.

«Оборудование Байкальской геофизической службы РАН зафиксировало сейсмическое событие, которое по времени совпадает со взрывом. Его многие приняли за землетрясение», – пишет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Телеграм-канале.

Многие пользователи соцсетей пишут, что толчки от взрыва ощущались как землетрясение: «Один раз тряхануло очень сильно. Даже дети проснулись. Мы на 5 этаже. Я сначала подумала, что за странное землетрясение один толчок, обычно же еще возвратная волна»; «Мы подумали землетрясение. Новоленино»; «Взрывная волна докатилась даже до Иркутска. Страшно. Как там люди, кто рядом живет».

Напомним, что жители Ангарска в соцсетях с утра 15 декабря сообщили о взрыве со стороны комбината. Игорь Кобзев подтвердил информацию о «серьёзном пожаре на технологической установке промплощадки АНХК». В МЧС Иркутской области сообщили, что площадь пожара составляет 2500 квадратных метров.