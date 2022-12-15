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Число пострадавших в результате взрыва на АНХК увеличилось до 7

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Губернатор: Два человека погибли, еще два пострадали в результате взрыва на АНХК
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Число пострадавших в результате взрыва на АНХК увеличилось. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о пятерых пострадавших в результате взрыва на АНХК в Ангарске. Кроме того, два человека погибли.

– Уточненные данные от Минздрава по пострадавшим. 1 – в больнице, ещё четверо направлены на амбулаторное лечение, – пишет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Телеграм-канале.

Также сообщается, что на территории АНХК идёт заседание КЧС.  В близлежащих домах проведено обследование. Повреждений не выявлено.

Жители Ангарска в соцсетях с утра 15 декабря сообщили о взрыве со стороны комбината. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подтвердил информацию о "серьёзном пожаре на технологической установке промплощадки АНХК". В МЧС Иркутской области сообщили, что площадь пожара составляет 2500 квадратных метров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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