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К новогодним каникулам МТС запустила LTE в девяти элитных садоводствах Байкальского тракта

«МТС»  развернула сеть LTE и обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом девять садоводств Байкальского тракта.

Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования четвертого поколения высокоскоростной мобильный интернет появился у жителей элитных садоводств на 15-ом километре Байкальского тракта Иркутского района. Теперь LTE-сеть МТС уверено покрывает СНТ «Строитель», «Нерпенок», «Байкальские зори», ДНТ «Петровское», «Березовая роща», «Щукино», «Караси», «Прибрежный» и ДПК «Сирень».

«В этом месте, на берегу залива Ангары, большинство собственников живут круглый год. А те, кто зимой уезжают в город, как правило, возвращаются в загородный дом отпраздновать Новый год и провести рождественские каникулы. Всем им понадобится качественная связь и доступ к интернет-сервисам, чтобы делиться впечатлениями, смотреть фильмы и сериалы онлайн, поздравлять близких по видеосвязи в мессенджерах и соцсетях. Поэтому пригород Иркутска – одно из ключевых направлений для развития сети МТС. В этом году мы уже покрыли более 30 садоводств по направлению на Мельничную падь, по Голоустненскому, Александровскому и Байкальскому трактах», – отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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