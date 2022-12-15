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Новая марка компьютерной периферии выйдет на российский рынок

На российском рынке скоро появится новый бренд китайской компьютерной техники — Dareu, рассказал «Известиям» один из крупнейших отечественных поставщиков.

Компания из КНР занимается производством клавиатур, мышек, гарнитур и других аксессуаров для ПК. В первое время продавать технику будет «М.Видео–Эльдорадо», рассказали в сети магазинов. Представители других ритейлеров пока не стали комментировать выход бренда на российский рынок. По словам специалистов, чтобы привлечь внимание потребителей, Dareu придется основательно вложиться в маркетинг.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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