Вклад «Зимний» банка «Открытие» признан лучшим сезонным вкладом декабря

Банк «Открытие» стал победителем рейтинга лучших сезонных рублевых банковских вкладов в декабре 2022 года по версии финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Команда «Выберу.ру» собрала 12 самых выгодных предложений по сезонным вкладам в российских банках. В ходе исследования аналитики проанализировали такие критерии, как срок, минимальная сумма вклада, порядок начисления и капитализации процентов, реальный денежный доход вкладчика, условия досрочного расторжения депозита, а также значимость кредитной организации.

В результате сезонный вклад «Зимний» признан лидером на российском банковском рынке.

Оформить рублевый вклад «Зимний» с выплатой процентов в конце срока в банке «Открытие» могут как новые, так и действующие клиенты до 31 декабря 2022 года включительно. Минимальная сумма депозита — 50 тысяч рублей.

Базовая ставка по «Зимнему» составляет 7,6% годовых при размещении средств на 7 месяцев и 8% годовых — на 13 месяцев. Это существенно выше текущей средней максимальной ставки по вкладам топ-10 российских банков. Кроме того, банк предлагает клиентам принять участие в розыгрыше повышенной процентной ставки с надбавкой 2,3 процентных пункта к базовой. Таким образом, максимальная ставка по вкладу может составить до 10,3% годовых. Повышенную ставку получает каждый 23-й клиент, открывший вклад. Участие в розыгрыше могут принять все клиенты, которые откроют вклад «Зимний» на сумму до 3 млн. рублей. Победителей определяет генератор случайных чисел.

Открыть депозит «Зимний» можно онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке, а также в офисах «Открытия».

Более подробно с условиями розыгрыша повышенной ставки и вклада «Зимний» можно ознакомиться на сайте банка.