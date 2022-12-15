Словом года стало – «женщина»

По версии портала Dictionary.com оно неотделимо от истории 2022 года.

В этом году количество запросов на слово «женщина» в Dictionary.com многократно увеличивалось в связи с отдельными громкими событиями, включая момент, когда вопрос о самом определении этого слова был задан на национальной сцене.

«Выбор слова «женщина» в качестве слова года в 2022 году отражает то, как пересечение идентичности и языка доминирует в текущем культурном разговоре и формирует большую часть нашей работы как словаря», – сообщают в пресс-службе сервиса.

Во время пика поиска слова «женщина» в 2022 году количество запросов увеличилось более чем на 1400% (огромный скачок для такого распространенного слова). Последующие всплески в конечном итоге привели к удвоению типичного годового объема поиска этого слова.