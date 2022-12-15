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Пожар на АНХК в Ангарске Иркутской области ликвидирован

Фото из Телеграм-канала губернатора Иркутской области Игоря Кобзева

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Спасатели охлаждают установки, разбирают строительные конструкции.

«Пожар на территории АНХК ликвидирован. С 11 утра и до настоящего времени пожарные проливают и охлаждают установки, разбирают строительные конструкции. Важный вопрос, который сейчас должен быть решен – это помощь пострадавшим и семьям погибших во время пожара на АНХК», – пишет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Телеграм-канале.

Глава региона рассказал, что все сотрудники предприятия застрахованы от несчастных случаев. Предусмотрены выплаты пострадавшим и близким погибших.

Напомним, что жители Ангарска в соцсетях с утра 15 декабря сообщили о взрыве со стороны комбината. Игорь Кобзев подтвердил информацию о «серьёзном пожаре на технологической установке промплощадки АНХК». В МЧС Иркутской области сообщили, что площадь пожара составляет 2500 квадратных метров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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