МегаФон в Ангарске расширил покрытие 4G

Оператор провел модернизацию порядка 30 базовых станций и запустил дополнительный 4G-слой для расширения покрытия сети в одном из самых крупных индустриальных городов Иркутской области. Об этом SIA.RU рассказали в компании.

Улучшение качества сети LTE позволит с максимальным комфортом пользоваться цифровыми сервисами жителям ключевых кварталов и микрорайонов Ангарска. Например, смотреть потоковое видео в высоком разрешении, вести прямые эфиры в соцсетях, слушать музыку онлайн. Благодаря запуску специального «дальнобойного» слоя LTE с радиусом действия до 35 км, связь стала доступнее не только на улицах города нефтехимиков, но и внутри жилых зданий, торгово-развлекательных комплексах, в том числе и на цокольных этажах.

Модернизация оборудования также расширила возможности звонков через интернет с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE). Сервис обеспечивает не только кристально чистый звук и мгновенное соединение – абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом. По данным оператора, уже 63% разговоров жители Иркутской области проводят в сетях четвертого поколения, а количество цифровых звонков с начала года выросло в 1,5 раза.

Согласно обезличенной мобильной статистике МегаФона, в среднем ангарские абоненты за месяц «прокачивают» через сеть оператора почти 49 тысяч гигабайтов и говорят около 8 млн минут. Более 80% жителей здесь пользуются современными смартфонами, а количество кнопочных телефонов благодаря развитию инфраструктуры связи и технологий с каждым годом снижается. Самые популярные модели у ангарчан – это Huawei Honor 10 Lite, Apple iPhone 11, Samsung Galaxy A12.