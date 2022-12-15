Роспотребнадзор замерил загрязнение воздуха на промплощадке АНХК в Ангарске

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15 декабря 2022
15 декабря 2022
На предприятии сегодня произошел пожар.
«По результатам исследований Роспотребнадзора по Иркутской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», проведенных в 09:30, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зарегистрировано», – передают в МЧС.
Окончательные результаты повторных исследований разместят дополнительно.
Напомним, что жители Ангарска в соцсетях с утра 15 декабря сообщили о взрыве со стороны комбината. Игорь Кобзев подтвердил информацию о «серьёзном пожаре на технологической установке промплощадки АНХК». В МЧС Иркутской области сообщили, что площадь пожара составляет 2500 квадратных метров.