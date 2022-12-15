Новости

Роспотребнадзор замерил загрязнение воздуха на промплощадке АНХК в Ангарске

Читайте также:

Пожар на АНХК в Ангарске Иркутской области ликвидирован
15 декабря 2022
Число пострадавших в результате взрыва на АНХК увеличилось до 7
15 декабря 2022

На предприятии сегодня произошел пожар.

 «По результатам исследований Роспотребнадзора по Иркутской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», проведенных в 09:30, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зарегистрировано», – передают в МЧС.

Окончательные результаты повторных исследований разместят дополнительно.

Напомним, что жители Ангарска в соцсетях с утра 15 декабря сообщили о взрыве со стороны комбината. Игорь Кобзев подтвердил информацию о «серьёзном пожаре на технологической установке промплощадки АНХК». В МЧС Иркутской области сообщили, что площадь пожара составляет 2500 квадратных метров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Взрыв на АНХК в Ангарске Иркутской области, последние новости":
Все материалы сюжета (6)


Реклама на сайте

"Время местных". Как "Слата" помогает товаропроизводителям Иркутской области
«Время местных». Как «Слата» помогает региональным производителям
Как развивать родное дело: диалог власти, ритейла и производителей
«Слата» собрала местных производителей на ежегодную конференцию
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании