Производство пиломатериалов и пеллет запустят в Тулуне

Компания «ТимберКом» планирует получить статус резидента территории опережающего социально-экономического развития в Тулуне и в рамках реализации инвестпроекта запустить в городе новое производство пиломатериалов, OSB плит и пеллет. Об этом SIA.RU в пресс-служба правительства Иркутской области.

В Тулуне инвестор планирует создать новое деревообрабатывающее предприятие с общим объемом вложений 7,5 млрд рублей. Благодаря реализации инвестиционного проекта будет создана тысяча новых рабочих мест.

Кроме того, совет рассмотрел реализацию инвестиционного проекта АО «Группа «Илим» по строительству целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске. В настоящее время объем финансирования проекта составляет 110,9 млрд рублей, создано более тысячи новых рабочих мест.