Какую недвижимость выбирали россияне в 2022 году?

В 2022 году россияне преимущественно отдавали предпочтение вторичному жилью несмотря на развитие льготных программ — с января по ноябрь доля ипотечных сделок с такой недвижимостью находилась в диапазоне от 56 до 77%. К такому выводу пришли аналитики Домклик по итогам исследования рынка ипотеки за 11 месяцев 2022 года.

Динамика распределения ипотеки по типам кредитов (приобретение первичного и вторичного жилья, индивидуальное строительство, остальное: нецелевой кредит под залог недвижимости, рефинансирование, военная ипотека) для всей России за период январь–ноябрь 2022.

Минимальные значения доли сделок на вторичном рынке (56–59%) наблюдались во втором квартале на фоне рекордных значений ключевой ставки ЦБ. Однако в 3 квартале после восстановления ставок — с июня по сентябрь — распределение сделок по типам кредитов практически не менялось:

первичный рынок — 19–20%

вторичный рынок — около 72–74%

индивидуальное строительство — 3–4%

События конца сентября привели к заметному перетеканию спроса с рынка первичного жилья на вторичный: доля сделок на первичном рынке по РФ за месяц сократилась на 3%, в то время как доля сделок на вторичном рынке увеличилась на 3,3%.

Такие изменения, прежде всего, связаны с притоком выгодных предложений на вторичном рынке. Число желающих продать квартиру намного превышало количество тех, кто был готов ее купить, поэтому продавцы активнее шли на уступки в пользу высокой скорости сделки.

Аналитики Домклик фиксируют в ноябре обратный эффект: доля сделок на первичном рынке вернулась к показателям июня–июля на уровень 21–22%. Всё указывает на то, что такой всплеск покупательской активности на первичном рынке — явление краткосрочное и вызвано ажиотажем по поводу возможной отмены ипотеки с господдержкой.