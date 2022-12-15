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Льготную ипотеку продлевают до 1 июля 2024 года, но ставка вырастет

Льготную ипотеку на новостройки планируется продлить еще на 1,5 года, до 1 июля 2024 года, но при этом ставки по ней будут увеличены с 7% до 8% годовых. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 15 декабря, сообщает РБК.

По его словам, одним из безусловных приоритетов остается строительство жилья и улучшение жилищных условий граждан. Особая роль отводится рынку ипотеки, в том числе программам с госучастием.

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– 31 декабря действие льготной ипотеки заканчивается. В этой связи считаю необходимым принять следующее решение. Первое, как и договаривались, мы будем сворачивать механизм льготной ипотеки. Мы вчера, коллеги, с вами это обсуждали. Но будем делать это плавно, – сказал Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое транслировалось на телеканале «Россия 24».

Напомним, что льготная ипотека на новостройки была запущена в России в 2020 году как мера поддержки первичного рынка жилья в условиях жестких противопандемийных ограничений. 

Ранее застройщики прогнозировали, что отмена ипотеки с гоcподдержкой будет иметь серьезные последствия для рынка нового жилья – сократится доступность жилья, сократятся объемы строительства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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