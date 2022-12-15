Уголовное дело возбудили по факту взрыва на территории АНХК

Следственный комитет России начал расследовать уголовное дело, возбужденное по факту взрыва на территории Ангарского нефтехимического комбината (АНХК) в Иркутской области, сообщает 15 декабря пресс-служба ведомства.

Фото СК России

Дело возбуждено по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», максимальные санкции которой предусматривают до 7 лет лишения свободы. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял расследование на контроль.

Напомним, сегодня около 06:00 произошло возгорание на технологической установке промышленной площадки АНХК. Есть погибшие и пострадавшие.