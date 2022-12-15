Новости

Уголовное дело возбудили по факту взрыва на территории АНХК

Следственный комитет России начал расследовать уголовное дело, возбужденное по факту взрыва на территории Ангарского нефтехимического комбината (АНХК) в Иркутской области, сообщает 15 декабря пресс-служба ведомства.

<div class="storyline-vrez"> <h3 class="storyline-vrez__title">Читайте также:</h3> <div class="storyline-vrez__item"> <div class="storyline-vrez__item-link"> <a href="https://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=443825&utm_source=sia&utm_medium=see_also&utm_campaign=relap_test&utm_content=storyline_vrez"> Роспотребнадзор замерил загрязнение воздуха на промплощадке АНХК в Ангарске </a> </div> <div class="storyline-vrez__item-date"> 15 декабря 2022 </div> </div> <div class="storyline-vrez__item"> <div class="storyline-vrez__item-link"> <a href="https://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=443820&utm_source=sia&utm_medium=see_also&utm_campaign=relap_test&utm_content=storyline_vrez"> Пожар на АНХК в Ангарске Иркутской области ликвидирован </a> </div> <div class="storyline-vrez__item-date"> 15 декабря 2022 </div> </div> </div> <p>Фото СК России</p>

Фото СК России

Дело возбуждено по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», максимальные санкции которой предусматривают до 7 лет лишения свободы. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял расследование на контроль.

Напомним, сегодня около 06:00 произошло возгорание на технологической установке промышленной площадки АНХК. Есть погибшие и пострадавшие.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Взрыв на АНХК в Ангарске Иркутской области, последние новости":
Все материалы сюжета (7)


Реклама на сайте

Денница: косметология нового времени
Косметология нового времени. Оксана Ключевская, центр «Денница», – о стратегическом менеджменте в современной индустрии красоты
«Мы выступаем за естественность». Ирина Сидорова, главный врач «Денницы», – о принципах работы центра и секретах косметолога
NovoLuna: сделано в России
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании