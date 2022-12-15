Сбер приглашает иркутян на ипотечную субботу 17 декабря

17 декабря Сбер и строительная компания «Кси-Строй» проведут ипотечную субботу, где будут представлены жилые комплексы г. Иркутска: «КУМИР» и «Приморский» в Свердловском районе и «5 элемент» в Октябрьском районе.

Ипотечная суббота пройдет в офисе строительной компании «Кси-Строй» по адресу г. Иркутск, ул. Пушкина, 25 с 11:00 до 15:00.

Специалисты банка расскажут про ипотечные программы и сервисы, а застройщики покажут объекты и объяснят их преимущества.

Проектные декларации, подробная информация о застройщике и жилых комплексах представлена на сайте наш.дом.рф. Подробную консультацию возможно получить в отделе продаж строительной компании «КСИ-СТРОЙ» по телефонам в Иркутске: (3952) 984-184 и (3952) 962-262