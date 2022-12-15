Летящий из Иркутска самолет АН-12 экстренно посадили в Новосибирске из-за возгорания двигателя

Самолет АН-12, который принадлежит авиакомпании «Иркут», экстренно приземлился в Новосибирске из-за возгорания двигателя – транспорт следовал из Иркутска в Уфу, сообщает 15 декабря Восточное межрегиональное СУ на транспорте.

«Военно-транспортный самолет АН-12, следовавший рейсом Иркутск – Уфа, экстренно посадили в Новосибирском аэропорту Толмачево – у него отказал четвертый двигатель, а после приземления он загорелся», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел в международном аэропорту «Толмачево». Воздушное судно сразу же потушили специалисты МЧС. На борту находились 10 членов экипажа, пострадавших нет.

По факту случившегося начата доследственная проверка.