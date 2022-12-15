Новости

Летящий из Иркутска самолет АН-12 экстренно посадили в Новосибирске из-за возгорания двигателя

Самолет АН-12, который принадлежит авиакомпании «Иркут», экстренно приземлился в Новосибирске из-за возгорания двигателя – транспорт следовал из Иркутска в Уфу, сообщает 15 декабря Восточное межрегиональное СУ на транспорте.

«Военно-транспортный самолет АН-12, следовавший рейсом Иркутск – Уфа, экстренно посадили в Новосибирском аэропорту Толмачево – у него отказал четвертый двигатель, а после приземления он загорелся», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел в международном аэропорту «Толмачево». Воздушное судно сразу же потушили специалисты МЧС. На борту находились 10 членов экипажа, пострадавших нет.

По факту случившегося начата доследственная проверка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Денница: косметология нового времени
Косметология нового времени. Оксана Ключевская, центр «Денница», – о стратегическом менеджменте в современной индустрии красоты
«Мы выступаем за естественность». Ирина Сидорова, главный врач «Денницы», – о принципах работы центра и секретах косметолога
NovoLuna: сделано в России
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании