Разбитое стекло обнаружили в Юго-Восточном районе Ангарска после взрыва на АНХК

Мэр Ангарска Сергей Петров сообщил, что 15 декабря после взрыва на территории Ангарского нефтехимического комбината в Юго-Восточном районе обнаружено разбитое стекло – повреждено окно квартиры в одном из домов.

«По сигналу, поступившему из микрорайона Юго-Восточный, оперативная группа выехала на место и выявила, что в доме № 1 микрорайона есть повреждения одного из стекол деревянного окна. Опасности для проживающих в квартире нет. Управляющая компания устранит последствия», – рассказал глава города.

Другие повреждения не выявлены. Все системы жизнеобеспечения и иные предприятия работают в штатном режиме. Сбоев в работе технологического оборудования нет.

Напомним, сегодня около 06:00 произошло возгорание на технологической установке промышленной площадки АНХК. Есть погибшие и пострадавшие. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.