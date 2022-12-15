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Разбитое стекло обнаружили в Юго-Восточном районе Ангарска после взрыва на АНХК

Мэр Ангарска Сергей Петров сообщил, что 15 декабря после взрыва на территории Ангарского нефтехимического комбината в Юго-Восточном районе обнаружено разбитое стекло – повреждено окно квартиры в одном из домов.

«По сигналу, поступившему из микрорайона Юго-Восточный, оперативная группа выехала на место и выявила, что в доме № 1 микрорайона есть повреждения одного из стекол деревянного окна. Опасности для проживающих в квартире нет. Управляющая компания устранит последствия», – рассказал глава города.

Другие повреждения не выявлены. Все системы жизнеобеспечения и иные предприятия работают в штатном режиме. Сбоев в работе технологического оборудования нет.

Напомним, сегодня около 06:00 произошло возгорание на технологической установке промышленной площадки АНХК. Есть погибшие и пострадавшие. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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