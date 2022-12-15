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Прокуратура обязала РЖД отремонтировать мост через Иркут – строение является небезопасным

Прокуратура потребовала у ОАО «РЖД» отремонтировать железнодорожный мост через реку Иркут, поскольку строение является небезопасным, сообщает 15 декабря пресс-служба надзорного ведомства.

«В нарушение действующих требований по содержанию искусственных сооружений на железнодорожном мосту через реку Иркут (5192 км ВСЖД) имеются недостатки, влияющие на его безопасную эксплуатацию, – расшивка швов, наличие временных опор в подмостовом русле, размывы вокруг несущих конструкций», – уточнили в прокуратуре.

Ремонт необходимо провести в течение 3 месяцев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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