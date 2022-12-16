Только 33% жителей Иркутской области не имеют долги – аналитики

Аналитики автомобильного сервиса Дром провели опрос на тему долгов среди жителей Иркутской области. Эксперты пришли к выводу, что без займов живут лишь 33% людей.

В частности, треть опрошенных Иркутской области – 30% – рассказали, что выплачивают ипотеку. 12% – должны родственникам или друзьям. Имеют задолженности по штрафам или налогам 9%, а 7% – оформили рассрочку.

«В среднем по стране 38% не имеют никаких задолженностей. Самым закредитованным регионом стал Урал. Меньше всего долговых обязательств у жителей Кавказа и Центра. В этих регионах около 50% полагаются только на свои финансы. Москвичи реже остальных россиян нуждаются в кредитах и займах: 45% опрошенных столицы не имеют долгов», – говорится в сообщении.

Всероссийский опрос проводился с 11 по 21 ноября 2022 года, в нем приняли участие 13 тысяч человек.