Новости

Только 33% жителей Иркутской области не имеют долги – аналитики

Аналитики автомобильного сервиса Дром провели опрос на тему долгов среди жителей Иркутской области. Эксперты пришли к выводу, что без займов живут лишь 33% людей.

В частности, треть опрошенных Иркутской области – 30% – рассказали, что выплачивают ипотеку. 12% – должны родственникам или друзьям. Имеют задолженности по штрафам или налогам 9%, а 7% – оформили рассрочку.

«В среднем по стране 38% не имеют никаких задолженностей. Самым закредитованным регионом стал Урал. Меньше всего долговых обязательств у жителей Кавказа и Центра. В этих регионах около 50% полагаются только на свои финансы. Москвичи реже остальных россиян нуждаются в кредитах и займах: 45% опрошенных столицы не имеют долгов», – говорится в сообщении.

Всероссийский опрос проводился с 11 по 21 ноября 2022 года, в нем приняли участие 13 тысяч человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

"Время местных". Как "Слата" помогает товаропроизводителям Иркутской области
«Время местных». Как «Слата» помогает региональным производителям
Как развивать родное дело: диалог власти, ритейла и производителей
«Слата» собрала местных производителей на ежегодную конференцию
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании