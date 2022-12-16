Иркутские работодатели снова ищут кандидатов на массовую подработку перед Новым годом

В 2022 году популярность подработки постоянно росла и среди соискателей, и среди работодателей. В преддверии Нового года это один из быстрых способов заработать на подарки для себя и близких. Эксперты hh.ru выяснили, какую работу с гибким графиком можно найти в Иркутской области в декабре.

В данный момент в Иркутской области открыто более 1,2 тысячи вакансий с гибким графиком, включая работу по выходным, по вечерам, в свободное время, по нескольку часов в день, разовые задания и т.д.

Самый большой выбор подработки в декабре у тех, кто готов потрудиться в сфере продаж, здесь открыто больше 300 предложений с возможностью работать в свободное время, и это 32% от всех вакансий с подработкой в Иркутской области. Большинство из таких вакансий открыто компаниями из сферы розничной торговли. Что важно, эти работодатели не предъявляют высоких требований к квалификации, 80% предложений доступны даже тем, кто не имеет опыта работы в ретейле. Открыты вакансии продавцов-кассиров, ночных продавцов, продавцов-консультантов, сборщиков интернет-заказов, доставщиков, менеджеров по продажам, тайных покупателей, сотрудников торгового зала, специалистов по поддержке клиентов.

Также существенный выбор подработки есть у рабочего персонала (18% от всех подобных вакансий в регионе). Большая часть вакансий здесь – работа для грузчиков, комплектовщиков и монтажников. Требуются автоэлектрики, сборщики заказов, упаковщики-грузчики, монтажники металлоконструкций, мойщики, машинисты, дворники, операторы котельной, электрогазосварщики.

На третьем месте по количеству предложений – водители и логисты (16%). Самые востребованные специалисты в режиме подработки – диспетчеры, водители-курьеры, водители-дальнобойщики, менеджеры по отгрузкам, менеджеры склада, логистические работники.

Любопытно, что среди актуальных декабрьских вакансий не нашлось ни одного предложения подработать Дедом Морозом или Снегурочкой.