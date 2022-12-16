Индекс предпринимательской уверенности упал в Иркутской области

Согласно данным Иркутскстат, большинство руководителей считают, что по многим показателей ситуация не изменилась. А среди отметивших перемены преобладает пессимистический взгляд. Особенно это касается спроса на услуги, прибыли, численности работников и общей экономической ситуации.

В следующем квартале ожидается снижение прибыли, инвестиций и ухудшение ситуации. Есть надежда на усиление конкурентной позиции, ожидается рост цен на услуги.

Главным препятствием в развитии сферы услуг являются неопределенность, высокий уровень налогообложения, недостаточный спрос. Сдерживают развитие также недостаток финансовых средств и дефицит квалифицированного персонала. Кроме того, тормозом служит высокий процент коммерческого кредита, высокая арендная плата и недобросовестная конкуренция.

Индекс предпринимательской уверенности, учитывающий отмеченные изменения экономической ситуации, фактическое и прогнозное изменение спроса на услуги, сложился с минусом (-12 п.п.).