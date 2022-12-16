Иномарок в России осталось на месяц продаж

К концу 2022 года на складах российских автодилеров осталось порядка 20–30 тыс. новых машин иностранных брендов, сообщили «Известиям» в Ассоциации российских автомобильных дилеров.

Причем моделей средней ценовой категории, таких как Kia, Hyundai, Toyota, Renault, Volkswagen, среди них почти нет, в основном это дорогие китайские модели. С учетом объемов текущих продаж нынешних запасов хватит максимум на один месяц.

Параллельный импорт автомобилей покрыть спрос россиян пока не может, а внутреннее производство «иностранцев», в частности китайских брендов, увеличивается медленно. Дефицит новых машин в следующем году может достичь 1 млн штук, предполагают эксперты.