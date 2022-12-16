Спрос на апартаменты может вырасти в России

При ограничении действия льготной ипотеки на новостройки в 2023 году может резко вырасти спрос на апартаменты. Об этом «Известиям» заявила эксперт по недвижимости федеральной компании «Этажи» Алена Костина.

«Сейчас апартаменты в среднем на 15-20% дешевле аналогичных квартир, однако нередко они проигрывают конкуренцию жилой недвижимости из-за более доступной ипотеки на жилую недвижимость», – сказала Костина.

По словам эксперта, в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, а также в городах Краснодарского края, апартаменты не теряют своей актуальности.