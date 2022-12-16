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На перегруженность отчетностью жалуются 60% учителей

Часть бумаг являются необязательными. Об этом сообщают «Известия».

Это показал мониторинг Общественного совета при Рособрнадзоре, который оценил, как работает закон о снижении бумажной нагрузки на педагогов. Федеральная служба получила лишь несколько десятков подобных обращений, но это не показатель серьезности проблемы – учителя традиционно не слишком охотно жалуются на свои проблемы.

Глава ведомства призвал учителей активнее обращаться на горячую линию Рособрнадзора в случаях, когда те сталкиваются с избыточными требованиями по работе с документами. Ведь сейчас действует мораторий на плановые проверки, и они возможны только по обращениям.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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