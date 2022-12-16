Многоэтажные дома в Тулуне подключили к электросетям на полгода раньше

Филиал «Западные электрические сети» ИЭСК на семь месяцев раньше срока завершил работы по подключению к электросетям многоэтажных домов в микрорайоне Угольщиков города Тулуна. Жилье возведено для переселения жителей, пострадавших от наводнения 2019 года. Об этом SIA.RU рассказали в пресс-службе ИЭСК.

Специалисты ИЭСК совместно с подрядной организацией построили около 1,5 километров воздушных и кабельных линий и смонтировали трансформаторную подстанцию. Общая мощность подключения составила 0,5 МВт. Благодаря слаженной работе энергетиков, качественное и надежное электроснабжение будет обеспечено более чем для 600 семей.

– Тулун активно восстанавливается, поэтому такие проекты, как дома в микрорайоне Угольщиков, для горожан особенно важны. Энергетики оказывали помощь местным властям, проводя работы оперативно и профессионально, – Семён Аверьянов, директор филиала «Западные электрические сети».

В 2019 году Иркутская электросетевая компания занялась восстановлением электроснабжения в районах, пострадавших от наводнения. Были задействованы свыше 600 человек и более 200 единиц различной техники. Энергетики оказывали помощь местным властям, другим сетевым и коммунальным организациям для скорейшего восстановления электроснабжения города. Сейчас своевременно обеспечивается выдача мощности для стройплощадок и подключения новых объектов. В частности, специалисты ИЭСК подключили к электросетям новый детский сад и школу в Березовой роще, принявшую первых учеников в ноябре этого года. Был построен комплекс блочных распределительных трансформаторных подстанций и обеспечена выдача мощности в размере 1,19 МВт для подключения этих социальных объектов.