Более 11,5 млн рублей перевели иркутяне аферистам

Сотрудники полиции призывают граждан скептически относиться к любым звонкам от так называемых сотрудников банка.

Как рассказали SIA.RU в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области, накануне 42-летней иркутянке позвонили на сотовый телефон. В процессе разговора мужчина сообщил женщине о попытке оформления кредита на ее имя неизвестными лицами. Лжесотрудник банка, завладев доверием провизора, в максимально кратчайшее время потребовал оформить на себя кредит, после чего перевести денежные средства на «безопасный счет». Следуя инструкциям звонивших, потерпевшая оформила кредит и лишилась 7 млн рублей.

Аналогичная ситуация произошла со сварщиком и гардеробщицей. Злоумышленники обманным способом похитили у иркутян более 2,5 млн рублей.