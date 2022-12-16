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Выгодная суббота от "Грандстрой" 17 декабря 2022

В компании "Грандстрой" напоминают, что ипотека с господдержкой под 7% заканчивается в 2022 году, и приглашают желающих инвестировать в недвижимость на ВЫГОДНУЮ субботу 17 декабря. 


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Время: с 10:00 до 16:00
Место: офис продаж в ЖК SUNCITY (ул. Байкальская, 418)

Участники мероприятия смогут:

  • получить консультацию по нашим жилым комплексам СОЮЗ PRIORITY и SUNCITY
  • приобрести жилье по специальной цене с выгодой* до 1 000 000 рублей
  • подать заявку на ипотеку Банка ВТБ


Зарегистрируроваться на встречу можно по ссылке >>

Подробности по телефону 55-15-15.
 

*Предложение ограничено. Скидки и акции не суммируются. Реклама. ООО СЗ "Гранд-Строй". Проектные декларации на наш.дом.рф


/ Сибирское Информационное Агентство /
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