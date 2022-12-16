Выгодная суббота от "Грандстрой" 17 декабря 2022

В компании "Грандстрой" напоминают, что ипотека с господдержкой под 7% заканчивается в 2022 году, и приглашают желающих инвестировать в недвижимость на ВЫГОДНУЮ субботу 17 декабря.

с 10:00 до 16:00офис продаж в ЖК SUNCITY (ул. Байкальская, 418)

Участники мероприятия смогут:

получить консультацию по нашим жилым комплексам СОЮЗ PRIORITY и SUNCITY

приобрести жилье по специальной цене с выгодой* до 1 000 000 рублей

подать заявку на ипотеку Банка ВТБ



Зарегистрируроваться на встречу можно по ссылке >>



Подробности по телефону 55-15-15.



*Предложение ограничено. Скидки и акции не суммируются. Реклама. ООО СЗ "Гранд-Строй". Проектные декларации на наш.дом.рф