Выгодная суббота от "Грандстрой" 17 декабря 2022

В компании "Грандстрой" напоминают, что ипотека с господдержкой под 7% заканчивается в 2022 году, и приглашают желающих инвестировать в недвижимость на ВЫГОДНУЮ субботу 17 декабря.
Читайте также:
11 октября 2022
Время: с 10:00 до 16:00
Место: офис продаж в ЖК SUNCITY (ул. Байкальская, 418)
Участники мероприятия смогут:
- получить консультацию по нашим жилым комплексам СОЮЗ PRIORITY и SUNCITY
- приобрести жилье по специальной цене с выгодой* до 1 000 000 рублей
- подать заявку на ипотеку Банка ВТБ
Зарегистрируроваться на встречу можно по ссылке >>
Подробности по телефону 55-15-15.
*Предложение ограничено. Скидки и акции не суммируются. Реклама. ООО СЗ "Гранд-Строй". Проектные декларации на наш.дом.рф