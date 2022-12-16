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Заявления Путина на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Главное

Об экономике

  • Снижение ВВП по итогам 2022 года составит около 2,5%.
  • В следующем году бюджет РФ будет исполнен с небольшим дефицитом — около 2% ВВП.
  • В 2022 году импорт российских товаров в Евросоюз вырос в 1,5 раза, экспорт в Россию — на 42%.
  • Доля взаимных расчетов в рублях удвоилась по сравнению с декабрем 2021 года и составила около трети от общего объема.
  • Российский рубль с начала года стал одной из самых сильных валют мира.
  • Россия будет наращивать поставки газа на восток.
  • Будут скорректированы параметры работы военно-промышленного комплекса и гособоронзаказа.

Об ипотеке

  • Льготная ипотека будет продлена до 1 июля 2024 года, с увеличением ставки до 8% (сейчас 7%).
  • Для жителей новых регионов РФ будет предоставлена льготная ипотека на новое строительство по ставке 2%.
  • Семейная ипотека под 6% будет в следующем году распространена на семьи, в которых два ребенка не достигли 18 лет.

Об инфраструктуре

  • РФ сосредоточит усилия на строительстве ж/д подходов к портам Азово-Черноморского бассейна.
  • Будут направлены дополнительные 250 млрд руб. на развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры.
  • Для Дальнего Востока зарезервируют 100 млрд руб. инфраструктурных кредитов.
  • На программу модернизации ЖКХ будут выделены в следующих бюджетах дополнительные средства.

О техническом развитии

  • Одна из задач на 2023 год — укрепление технологического суверенитета и опережающий рост обрабатывающей промышленности.
  • Необходимо запустить новые программы робототехники и авиационных беспилотников.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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