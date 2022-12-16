Услугами самозанятых пользуется каждая пятая компания в Иркутске

Число компаний в Иркутске, привлекающих к работе самозанятых, растет и составляет сегодня 22%. Работодателей, уже оценивших преимущества такого сотрудничества, больше всего в сферах логистики, строительства и услуг. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие менеджеры по персоналу из города.

Сегодня услугами граждан со статусом самозанятых пользуется каждая пятая компания Иркутске (22%). Чаще всего самозанятые выполняют работы в сфере строительства и проектирования, информационных технологий, маркетинга и PR, дизайна и логистики. Чуть реже их привлекают для финансового консалтинга, управления персоналом, закупок, копирайтинга и переводов. Не пользуются услугами самозанятых 70% компаний.

Работодателей, которые успели оценить все плюсы сотрудничества с независимыми поставщиками услуг, среди малого бизнеса больше, чем среди крупных организаций (25%). Чаще всего привлекают самозанятых компании из сфер логистики (27%), строительства (23%) и услуг (22%).