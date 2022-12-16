Сибирячки на Новый год ждут подарок-сюрприз, а сибиряки-мужчины – деньги

Для 78% сибиряков никакие события 2022 года не поменяли планов по встрече Нового года. 89% собираются праздновать Новый год дома в кругу семьи. В числе самых желанных подарков на новогодние праздники для наших земляков остаются деньги. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах».

89% опрошенных будут отмечать Новый год дома в кругу семьи. По 1 % собираются отправиться в гости к друзьям или встретить праздник в поездке по России. 2% пока не определились со своими планами. В этом году не обнаружилось тех, кто планирует провести новогоднюю ночь в кафе или ресторане.

47% заявили, что не изменили новогодние планы, потому что их не было. Еще 31% намерены отмечать Новый год, как планировали. У 21% новогодние планы изменились: 17% будут праздновать не так, как собирались, еще 4% вообще откажутся от празднования Нового года.

45% опрошенных готовы потратить на новогодний стол не более 5 тысяч рублей. Еще 37% собираются уложиться в 5-10 тысяч. На 10-20 тысяч рублей рассчитывают 10% респондентов. 3% планируют раскошелиться более чем на 20 тысяч рублей. 3% не намерены устраивать новогодний стол.

Самым желанным на Новый год женщины назвали любой подарок-сюрприз (45%), а мужчины – деньги (40%). Сюрпризу же будут рады всего 23% мужчин-сибиряков - и это самый низкий процент по стране. На втором месте у прекрасной половины - деньги (23%), а у мужчин – подарок-сюрприз (23%). Замыкает тройку лучших новогодних подарков «что-нибудь полезное в домашнем хозяйстве» (17% женщин и 19% мужчин). При этом 9% женщин и 15% мужчин сказали, что им не нужно никаких новогодних подарков.

51% женщин и 31% мужчин собираются дарить на Новый год близким сладости, 28% женщин и 27% мужчин – деньги. 19% женщин и 13% мужчин подарят парфюм, 10% женщин будут дарить небольшие подарки, обычные игрушки и сувениры. 9% женщин и 6% мужчин - елочные игрушки. 8% мужчин и 4% женщин намерены подарить близким символ будущего года- игрушечного или живого кролика (2023-й - год Черного Водяного Кролика по китайскому календарю). По 6% опрошенных обоих полов хотят подарить своим родным и знакомым елочные игрушки. Ничего никому не собираются дарить на Новый год 8% женщин и 23% мужчин.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 9-14 декабря методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1005 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.