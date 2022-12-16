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400 семей участников СВО получили поддержку от администрации Иркутска

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Работа ведется с первого дня мобилизации. Об этом сообщил мэр Руслан Болотов на итоговой пресс-конференции.

– Хочу подчеркнуть, что в специальной военной операции участвуют не только мобилизованные граждане. Также там выполняют свой долг добровольцы и служащие по контракту. По мере возможности мы оказываем помощь семьям всех участников СВО. Это правовая, юридическая, медицинская, финансовая поддержка, содействие в трудоустройстве. Находимся в постоянном контакте с близкими военных. И такая работа, безусловно, будет продолжена, – отметил Руслан Болотов.

Администрация Иркутска совместно с городским отделением партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардией» продолжает помогать семьям мобилизованных в приобретении дров. Эта работа ведется с начала ноября для родственников участников специальной военной операции, которые живут в домах с печным отоплением. Такую поддержку получили более 50 семей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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