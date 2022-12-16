Сколько россиян интересовались ремонтом в 2022 году?

Сервис «Ремонт со СберУслугами» и СберСтрахование проанализировали поисковые запросы на сервисе Wordstat и выяснили, что с января по октябрь 2022 года россияне интересовались ремонтом квартир во вторичном жилье на 12% чаще, чем в новостройках. Самыми популярными запросами в этом году стали «ремонт квартир» (8 млн запросов), «дизайн квартиры» (3 млн) и «отделка квартир» (1,7 млн).

Ремонтом в новостройках больше всего интересовались жители Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края, Ростовской и Тюменской областей. Ремонт во вторичном жилом фонде был наиболее актуален для москвичей и петербуржцев, жителей Нижегородской, Брянской и Самарской областей.

Необходимая сумма расходов на эти цели — от 500 тыс. до 1 млн рублей, так считают 70% клиентов «Ремонта со СберУслугами». 15% готовы потратить на ремонт 1–2 млн рублей, 9% — 2–4 млн рублей, ещё по 3% — до 500 тыс. и более 4 млн рублей.

Обычно люди делают ремонт, когда переезжают в новую квартиру или хотят обновить интерьер в своём нынешнем жилье. Но иногда ремонт бывает вынужденным. Как показывает статистика СберСтрахования, владельцы полисов добровольного страхования жилья чаще всего сталкиваются с заливами: в 2022 году на них пришлось 68% заявлений о страховых случаях. В среднем восстановление имущества по данному риску обходится в 46,8 тыс. рублей. 11% выплат были вызваны пожарами, 10% — стихийными бедствиями, 6% — гражданской ответственностью перед соседями (когда из-за непреднамеренных действий застраховавшихся пострадало другое жильё), 5% — иными событиями.

Александр Абрамов, исполнительный директор СберСтрахования:

«Программы добровольного страхования жилья могут обеспечить защитой не только квартиры, но и частные дома вместе с находящимся в них ценным имуществом. Самое опасное, что может произойти с собственностью, — это пожар, ведь восстановление жилья после него обходится дорого. В СберСтраховании средняя компенсация за пожар составляет 210 тыс. рублей. Чтобы уберечь себя от непредвиденных трат, мы предлагаем оформить полис добровольного страхования жилья, который обеспечит ваш дом надёжной страховой защитой».

Программа «Защита дома» — надёжный способ защитить жильё: квартиру, апартаменты, частный дом или дачу. Причём сразу от всех самых распространённых рисков: залива, пожара, противоправных действий третьих лиц (краж и так далее), стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Чтобы оформить страховку, необязательно быть собственником квартиры. Например, можно застраховать дом родителей и уберечь их в будущем от непредвиденных трат. Полис можно купить в любом отделении Сбера или дистанционно — в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на сайте СберСтрахования.