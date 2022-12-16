Названы IT-вакансии, которые будут востребованы у работодателей в 2023 году

Сервис по поиску работы SuperJob изучил наиболее востребованные позиции в сфере IT, электронной коммерции, digital-продвижении, DevOps и Data-инженерии.

Топ вакансий в сферах разработки, информационной безопасности, e-commerce, digital, DevOps-инженерии и Data-аналитики: позиции, которые будут востребованы у работодателей в 2023 году

Тенденции, которые будут влиять на рынок труда в IT в 2023 году: подбор на удаленку разработчиков из регионов продолжит развиваться; в конкурентной борьбе за высококвалифицированные кадры приоритет у компаний, предоставляющих отсрочку от мобилизации; наиболее привлекательными с точки зрения зарплат станут проекты импортозамещения ПО и технологий.

Высоко востребованными останутся и специалисты по информационной безопасности, в том числе по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры. Компании буквально «охотятся» за высококвалифицированными кандидатами, но их крайне мало.

В наступающем году останутся востребованными специалисты e-commerce и цифрового продвижения, так как они напрямую влияют на прибыль компаний.

Потребность компаний в исследовании больших данных для оптимизации бизнес-процессов и увеличения прибыли формируют запрос на разработчиков и аналитиков баз данных.